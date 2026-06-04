Chính trị

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng tân Thủ tướng Quần đảo Solomon

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chúc mừng tới Thủ tướng Matthew Cooper Wale và Bộ trưởng Ngoại giao Ricky Nelson Houenipwela của Quần đảo Solomon.

Nhân dịp Ngài Matthew Cooper Wale được bầu làm Thủ tướng Quần đảo Solomon, ngày 4/6/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng.

Cùng ngày, nhân dịp Ngài Ricky Nelson Houenipwela được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao và Ngoại thương, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chúc mừng./.

(TTXVN/Vietnam+)
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