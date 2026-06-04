Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng tân Thủ tướng Quần đảo Solomon

Chiều 4/6, tại Trụ sở TW Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số."