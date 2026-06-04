Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng tân Thủ tướng Quần đảo Solomon

Nhân dịp Ngài Matthew Cooper Wale được bầu làm Thủ tướng Quần đảo Solomon, ngày 4/6/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng.
Cùng ngày, nhân dịp Ngài Ricky Nelson Houenipwela được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao và Ngoại thương, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chúc mừng./.
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Solomon
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, thủy sản, vật liệu xây dựng và phát triển nguồn nhân lực.