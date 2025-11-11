Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Solomon

Nhận lời mời của Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao và Ngoại thương Quần đảo Solomon Peter Shanel Agovaka thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 - 13/11/2025.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Bộ trưởng Ngoại giao Solomon tới Việt Nam, đồng thời là chuyến thăm cấp cao nhất giữa hai nước trong gần 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (30/10/1996), đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ song phương.

Chiều 11/11, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Bộ trưởng Peter Shanel Agovaka.

Tại Hội đàm, hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Solomon tiếp tục được duy trì và phát triển tích cực trong gần ba thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1996), đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với các nước Nam Thái Bình Dương, trong đó có Quần đảo Solomon - quốc gia có vị trí địa chiến lược quan trọng và tài nguyên biển phong phú; đánh giá cao chính sách đối ngoại rộng mở “làm bạn với tất cả các nước” của Solomon; cảm ơn Solomon đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026 - 2028 và cử đoàn sang tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, thủy sản, vật liệu xây dựng và phát triển nguồn nhân lực.

Bộ trưởng chia sẻ Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến phát triển nghề cá bền vững và mong muốn gia tăng hợp tác với Solomon trong lĩnh vực này, đề nghị Chính phủ Solomon tạo điều kiện cấp phép cho doanh nghiệp Việt Nam đánh bắt hải sản hợp tác tại vùng biển của Solomon.

Ngược lại, Việt Nam cũng sẵn sàng cử chuyên gia sang hỗ trợ Solomon trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản, khuyến khích doanh nghiệp sang Solomon đầu tư, xây dựng nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu, góp phần tạo chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị bền vững.

Bộ trưởng Ngoại giao Peter Shanel Agovaka tỏ ngưỡng mộ với sự phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội của Việt Nam, đề cao vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng cho biết Solomon đang tích cực mở rộng quan hệ với các đối tác, phục vụ công cuộc phát triển đất nước theo hướng bền vững, mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Solomon Agovaka chia sẻ Solomon mong muốn tăng cường hợp tác thương mại, nhập khẩu các sản phẩm thế mạnh của Việt Nam như gạo, vật liệu xây dựng; hoan nghênh doanh nghiệp Việt Nam đã bước đầu hoạt động thành công tại Solomon, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quốc đảo; tỏ mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đầu tư vào Solomon, nhất là trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác khoáng sản, sản xuất năng lượng tái tạo, pin điện…

Hai Bộ trưởng nhất trí đẩy mạnh hợp tác thực chất hơn nữa trên các lĩnh vực giàu tiềm năng như nông nghiệp, nghề cá, xây dựng, du lịch, khai thác khoáng sản…; đánh giá cao việc ký kết Bản Ghi nhớ về Khuôn khổ hợp tác giữa hai Chính phủ, tạo nền tảng quan trọng để định hướng hợp tác giai đoạn tới; đồng thời tiếp tục thúc đẩy để sớm ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ, cũng như các thỏa thuận khác như Hiệp định bảo hộ và xúc tiến đầu tư, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Trao đổi về tình hình thế giới, khu vực, hai Bộ trưởng chia sẻ tình hình quốc tế đang ngày càng có những diễn biến phức tạp; chủ nghĩa đa phương và các thể chế đa phương đứng trước nhiều thách thức; việc thực hiện nhiều chương trình nghị sự toàn cầu, trong đó có những vấn đề quan trọng đối với Solomon và Việt Nam như phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu… còn thiếu nhiều nguồn lực.

Trong bối cảnh đó, hai bên cùng chia sẻ lợi ích trong việc đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, đồng thời đề cao vai trò của Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực như ASEAN, Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương (PIF).

Bộ trưởng Ngoại giao Solomon đánh giá cao vai trò tích cực, quan trọng của Việt Nam trong ASEAN và khu vực; hoan nghênh ASEAN đang mở rộng hợp tác với các nước Nam Thái Bình Dương và mong muốn được trở thành quan sát viên của ASEAN.

Hai Bộ trưởng cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982./.

