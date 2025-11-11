Quần đảo Solomon muốn nhập khẩu gạo và nguyên vật liệu từ Việt Nam

Chiều 11/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Ngoại thương Quần đảo Solomon Peter Shanel Agovaka đến chào nhân dịp Bộ trưởng thăm chính thức Việt Nam (từ ngày 11- 13/11/2025).

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm và Lãnh đạo Việt Nam đến các nhà lãnh đạo cấp cao Solomon; hoan nghênh Bộ trưởng Peter Shanel Agovaka lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, đồng thời là chuyến thăm của quan chức cấp cao nhất giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1996.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng sẽ là điểm khởi đầu tốt đẹp đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn mới, sôi động và thực chất hơn.

Nhắc lại những kết quả trao đổi tích cực đạt được trong cuộc gặp với Thủ tướng Solomon Jeremiah Manele ngày 9/6 bên lề Hội nghị Cấp cao lần thứ 3 của Liên hợp quốc về Đại dương (UNOC-3) tại Nice, Pháp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp cao và các cấp, thiết lập các cơ chế tham vấn giữa các Bộ, ngành liên quan và giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh Thủ tướng Solomon có kế hoạch thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Nhấn mạnh hai nước cần tăng cường hợp tác về thương mại, giáo dục, y tế, hạ tầng giao thông, khuyến khích doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh như nông nghiệp, hợp tác biển và nghề cá, năng lượng tái tạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của Việt Nam sớm cử đoàn sang tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Solomon, nhất là việc đầu tư các cơ sở đánh bắt, chế biến tại chỗ và xuất khẩu thủy hải sản tại Solomon.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị hai bên ký kết các hiệp định nhằm tạo thuận lợi cho người dân hai nước đi lại, trước mắt là Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ; thúc đẩy các tuyến bay nối tuyến thuận lợi hơn nữa giữa Việt Nam và các nước quốc đảo nam Thái Bình Dương.

Trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Solomon đến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Peter Shanel Agovaka bày tỏ ấn tượng sâu sắc và cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu, chu đáo của Việt Nam dành cho cá nhân Bộ trưởng và đoàn ngay từ khi đặt chân đến Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Ngoại thương Quần đảo Solomon Peter Shanel Agovaka. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cho biết Solomon coi trọng vai trò và vị trí của Việt Nam ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Bộ trưởng Peter Shanel Agovaka nhấn mạnh Việt Nam là một dân tộc kiên cường, đã vượt qua nhiều khó khăn để trở thành một trong những nước có tốc độ phát triển cao nhất hiện nay.

Hai nước Việt Nam và Solomon có nhiều điểm chung, có thể chia sẻ, học hỏi lẫn nhau, hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau trong quá trình phát triển.

Đánh giá cao việc ký kết Bản ghi nhớ về Khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Solomon nhân chuyến thăm lần này, coi đây là nền tảng quan trọng để hai nước phát triển quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giàu tiềm năng, Bộ trưởng Agovaka đề nghị Việt Nam hỗ trợ Solomon trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực và kỹ thuật nghề cá, nông nghiệp; mong muốn nhập khẩu gạo, nguyên vật liệu từ Việt Nam; khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư các dự án tiềm năng tại Solomon.

Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Ngoại giao Solomon nhất trí tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là tại Liên hợp quốc, đồng thời cùng đóng góp vào hợp tác hiệu quả và thực chất giữa ASEAN và Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương (PIF) vì sự phát triển bền vững của khu vực./.

