Cao điểm du lịch Hè: Yếu tố nào đang dẫn dắt cách người Việt xê dịch?

Thay vì lên kế hoạch và chốt địa điểm trước nhiều tháng, giờ đây du khách Việt có xu hướng đặt tour sát ngày đi hơn với mong muốn có hành trình thực sự “relax” cùng thời tiết thuận đẹp.

Đà Nẵng, Phú Quốc, Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội dẫn đầu danh sách điểm đến nội địa, trong khi Bangkok (Thái Lan), Singapore và Malaysia tiếp tục là lựa chọn quốc tế được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ Hè năm nay. Đây là kết quả dữ liệu từ các nền tảng trực tuyến hàng đầu như Booking.com, Agoda, Traveloka…

Đặc biệt, theo đại diện các doanh nghiệp, họ phải tái cơ cấu và tính toán rất kỹ khi thiết kế sản phẩm mới. Bởi giữa bối cảnh bất định như hiện nay khách hàng đang thận trọng hơn trong chi tiêu.

Thời của “thật, chất” lên ngôi

Cao điểm Hè năm nay, những điểm đến và “tọa độ mới” có cảnh quan thiên nhiên, khí hậu mát mẻ, trong lành giúp “giải nhiệt” như Lý Sơn, Măng Đen, Phú Quốc, Côn Đảo, Mai Châu, Tây Ninh… nổi lên là những lựa chọn thay thế cho khách muốn tránh các đô thị du lịch lớn, tìm về không gian thiên nhiên còn nguyên sơ, du lịch còn xanh và không quá đông đúc.

Không chỉ tăng mạnh lượng khách trong mùa du lịch Hè, thị trường cũng ghi nhận xu hướng ưu tiên trải nghiệm chất lượng, cá nhân hóa thay vì chỉ tìm tour giá rẻ, đồng thời dành nhiều quan tâm cho các trải nghiệm sâu sắc hơn, phù hợp với sở thích, nhu cầu riêng.

Đặc biệt, du khách hiện nay thận trọng hơn trong chi tiêu nên doanh nghiệp phải tính toán kỹ khi thiết kế sản phẩm. Các tour ngắn ngày, điểm đến gần và cân đối chi phí hợp lý đang được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn. Với các tour đoàn, các đơn vị lữ hành cung cấp đa dạng lựa chọn kèm ưu đãi riêng phù hợp những chuyến đi vừa nghỉ dưỡng vừa gắn kết tập thể.

Hạ tầng ở vùng núi Sa Pa những năm qua phát triển nhanh chóng với nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp, hấp dẫn du khách. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Những chuyến đi thật, chất và tận hưởng chứ không chỉ là tới nơi, ăn ngủ rồi về đang trở thành “kim chỉ nam” cho lựa chọn của người Việt trong mùa Hè này. Đại diện các nền tảng như Booking, Agoda, Traveloka… cũng ghi nhận dữ liệu tìm kiếm cho thấy điều đó.

“Kỳ nghỉ Hè 2026, chúng tôi ghi nhận xu hướng du khách tìm đến những địa danh ít được biết đến, hội tụ đủ các trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và tinh thần khám phá cao, từ biển đảo hoang sơ, trung tâm di sản đến vùng cao nguyên với khí hậu ôn hòa,” Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, ông Vũ Ngọc Lâm chia sẻ.

Đáng chú ý, xu hướng du lịch chậm cũng đang lọt “mắt xanh” thị trường nội địa - loại hình phù hợp với chiến lược phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa được nêu bật trong Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, và Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu phát triển sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa, giàu tính trải nghiệm, thúc đẩy du lịch xanh, giảm phát thải…

Bắt nhịp chiến lược của toàn ngành, Vietravel Hà Nội đã xây dựng trên nền tảng hệ sản phẩm du lịch đa dạng, tích hợp bộ tiêu chí kép ESG-LEI nhằm nâng tầm trải nghiệm theo hướng bền vững, linh hoạt và giàu cảm xúc hơn, với điểm nhấn là bộ sản phẩm Xuyên Việt thế hệ mới dài 18 ngày, dành cho tệp khách muốn khám phá dặm dài đất nước theo nhịp độ thư thả hơn.

“Trải nghiệm trong tour cũng được phát triển theo hướng ‘chạm văn hóa’ sâu sắc hơn, để du khách có thể ngồi tàu di sản băng qua đèo Hải Vân, sống như người miền Tây tại Cồn Sơn, len lỏi giữa chợ nổi Cái Răng lúc tinh mơ hay di chuyển bằng ca nô xuyên rừng đước để chạm tới cực Nam Tổ quốc. Đặc biệt, sản phẩm được chia thành 7 chặng Xuyên Việt tạo điều kiện cho du khách nhiều địa phương dễ dàng ghép đoàn hoặc lựa chọn cung hành trình phù hợp với quỹ thời gian riêng,” Giám đốc Vietravel - Trung tâm Khách lẻ Miền Bắc, ông Phạm Văn Bẩy cho hay.

Vườn quốc gia Núi Chúa, Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa). (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Yếu tố nào đang dẫn dắt cách người Việt xê dịch?

Ngày 2/6, nền tảng đặt phòng trực tuyến Booking.com công bố danh sách các điểm đến được người Việt yêu thích nhất dựa trên lượt tìm kiếm lưu trú từ 1/6-31/8/2026. Theo đó, tại thị trường nội địa, các thành phố ven biển tiếp tục chiếm ưu thế với Đà Nẵng đứng đầu bảng xếp hạng, tiếp sau là Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt và Hà Nội.

Báo cáo “Dự đoán xu hướng du lịch năm 2026” của Booking.com cũng cho thấy những bước dịch chuyển trong nhu cầu xuất ngoại của người Việt trên bảng xếp hạng so với cùng kỳ. Trong khi Bangkok (Thái Lan), Singapore và Malaysia thường xuyên dẫn đầu thì Busan (Hàn Quốc) bứt phá từ vị trí thứ 39 lên top 10, Thượng Hải (Trung Quốc) tăng từ vị trí 16 lên 13…

Thực tế đang phản ánh xu thế “Kỷ nguyên khẳng định bản thân” (Era of You), nơi du khách Việt ưu tiên thiết kế chuyến đi theo sở thích cá nhân. Các chuyên gia trong ngành cho rằng chính hình thái thời tiết bất thường thời gian qua đang khiến du khách phải điều chỉnh hành vi tiêu dùng.

Thay vì lên kế hoạch và chốt địa điểm trước nhiều tháng, giờ đây khách hàng đặt tour sát ngày đi hơn để mong hành trình thực sự “relax” cùng thời tiết thuận đẹp, đồng thời ưu tiên lựa chọn “staycation” (du lịch gần nhà) cũng như các gói dịch vụ có chính sách hoàn hủy linh hoạt nhằm phòng ngừa rủi ro thiên tai.

Giới trẻ ngày này dành nhiều quan tâm cho những điểm đến giàu trải nghiệm văn hóa bản địa. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Giám đốc Quốc gia của Booking.com tại Việt Nam, ông Branavan Aruljothi, nhận định du khách Việt ở mọi thế hệ đang tìm kiếm những chuyến đi để được tận hưởng hành trình một cách có trách nhiệm. “Sự thay đổi này thể hiện rõ qua các quyết định tìm kiếm trải nghiệm văn hóa hay cách họ chủ động điều chỉnh lịch trình để thích ứng với biến đổi khí hậu,” ông Branavan Aruljothi nói.

Trong khi đó, Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá thời gian qua, mỗi mùa cao điểm du lịch đều ghi nhận sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, địa phương với các sản phẩm mới giàu bản sắc, gắn bó mật thiết với những giá trị lịch sử và di sản./.

Xu hướng du lịch hè 2026 của du khách Việt Du khách đang hướng đến khu vực ít được biết đến, từ biển, núi đến trải nghiệm văn hóa; điểm đến nội địa "mới nổi" được du khách Việt yêu thích nhất mùa hè năm 2026 là Lý Sơn, Mai Châu, Măng Đen…