“Về nghe Sen kể chuyện” trong Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2026

Lễ hội Sen Đồng Tháp với chủ đề “Về nghe Sen kể chuyện” sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 21/6/2026, với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Theo kế hoạch tổ chức Lễ hội Sen Đồng Tháp do Ủy ban Nhân dân phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) xây dựng, lễ hội hứa hẹn thu hút người dân, doanh nghiệp và du khách; đồng thời mở rộng không gian kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch và phát triển ngành hàng sen theo hướng bền vững.

Lễ hội Sen Đồng Tháp không chỉ là sự kiện văn hóa-du lịch tiêu biểu của tỉnh mà đã và đang khẳng định vai trò là cầu nối xúc tiến thương mại, liên kết đầu tư, quảng bá hình ảnh địa phương và nâng tầm ngành hàng sen. Vì vậy chủ đề sen được thể hiện xuyên suốt trong tất cả các hoạt động, có sự kết nối giữa những địa danh gắn liền với hoa sen và các địa phương khác trong cả nước.

Lễ hội năm nay mang đến không gian “Con đường Sen,” đèn lồng nghệ thuật, trang trí “Sen trong phố”… cùng với các hoạt động thương mại, quảng bá, du lịch Không gian triển lãm, trưng bày, giới thiệu chuỗi giá trị ngành hàng sen; sản phẩm OCOP, sản phẩm vùng miền.

Cùng với đó, hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm sen và sản phẩm OCOP Đồng Tháp; hội thảo về sen “Đất Sen hồng kết nối vươn xa”; trưng bày các giống sen trong nước và quốc tế; Phố ẩm thực sen...

Lễ hội Sen Đồng Tháp nhằm tôn vinh hoa sen, phát huy giá trị văn hóa, kinh tế cho các sản phẩm chế biến từ cây sen Đồng Tháp, thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp trồng sen gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương; xây dựng sản phẩm đặc thù, thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan du lịch Đồng Tháp, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

Sen là một trong số ít loài cây chịu được đất phèn, gắn với hành trình khai hoang mở đất của người dân Vùng Tháp Mười. Cũng từ đó, Đồng Tháp được mệnh danh là “Đất Sen hồng,” cây sen không chỉ là biểu tượng văn hóa, mà còn là "ngành hàng kinh tế xanh", đây cũng là ngành hàng thế mạnh trong cơ cấu phát triển nông nghiệp của địa phương.

Tính đến thời điểm này, địa phương có khoảng 1.800ha diện tích trồng sen, với hơn 100 sản phẩm là thực phẩm, mỹ phẩm từ sen; có gần 60 sản phẩm sen đạt OCOP từ 3-4 sao. Giá trị sản xuất ngành hàng sen hàng năm tỉnh Đồng Tháp thu về hơn 1.900 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện nay, ngành hàng sen của Đồng Tháp đang phải đối mặt với những thách thức lớn như biến đổi khí hậu; dịch bệnh trên cây sen, thiếu liên kết trong chuỗi giá trị; nhất là phương thức canh tác theo truyền thống, lấy giống từ vụ trước sang vụ sau, đã làm thoái hóa giống gây bệnh chạy dây, thối ngó nghiêm trọng.

Ngoài ra, nông dân còn gánh thêm chi phí đầu vào tăng, năng suất giảm sút, cùng bất lợi về thiếu quy hoạch đồng bộ, liên kết yếu và sản phẩm chưa đa dạng.

Để phát huy và nâng cao giá trị cây sen, tỉnh Đồng Tháp đang đẩy mạnh nâng cao giá trị cây sen thông qua tái cơ cấu nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao. Từ những hạn chế, bất cập trong thực tế sản xuất, nhiều nông dân, cán bộ kỹ thuật, nhà vườn đã chủ động nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và hiệu quả kinh tế.

Đặc biệt, địa phương cũng đã chú trọng việc nuôi cấy mô trong sản xuất giống; đây là mở đầu cho lộ trình chuẩn hóa nguồn giống sạch bệnh trên diện rộng./.

Khai mạc “Lễ hội Làng Sen” năm 2026 Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Sân vận động Làng Sen, tỉnh Nghệ An đã khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.