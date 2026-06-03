Điểm đến nào đang dẫn đầu làn sóng du lịch nội địa cao điểm Hè 2026?

Trong bối cảnh mùa du lịch Hè bước vào cao điểm cùng kỳ nghỉ dài của học sinh, dữ liệu từ nền tảng du lịch hàng đầu Đông Nam Á Traveloka cho thấy lượng đặt dịch vụ du lịch nội địa đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Xu hướng cho thấy du khách Việt ngày càng ưu tiên những chuyến du lịch biển đảo chất lượng cao, kỳ nghỉ tại các đô thị lớn (staycation) và các hành trình gắn với sự kiện, lễ hội, mang lại giá trị trải nghiệm nổi bật.

“Điều chúng tôi ghi nhận trong mùa hè này là hình ảnh một thế hệ du khách Việt chủ động và có chủ đích hơn trong việc lên kế hoạch du lịch, xem các chuyến đi nội địa như một phần quan trọng của phong cách sống và nhu cầu tái tạo năng lượng,” Giám đốc Traveloka Việt Nam, bà Huỳnh Thị Mai Thy chia sẻ.

Bà Mai Thy cho biết theo phân tích thị trường của nền tảng, nhu cầu du lịch nội địa trong tháng Sáu và tháng Bảy tập trung chủ yếu vào các điểm đến ven biển nổi bật, và những trung tâm đô thị lớn. Du khách ngày càng có xu hướng lựa chọn hành trình gắn với các hệ sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp, sự kiện văn hóa đặc sắc và khả năng kết nối giao thông thuận tiện, với đường bộ và đường hàng không.

Đáng chú ý, Đà Nẵng dẫn đầu xu hướng lưu trú mùa Hè, khẳng định vị thế là điểm đến mùa Hè hàng đầu Việt Nam. Đà Nẵng chính thức vươn lên vị trí số 1 trong danh sách các điểm đến lưu trú được ưa chuộng nhất trên nền tảng Traveloka, đồng thời ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về lượng đặt vé máy bay của du khách nội địa.

Vùng biển đảo phía nam đảo Phú Quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sức hút của thành phố biển này tiếp tục được củng cố khi được xếp thứ hai trong danh sách “Những điểm đến mùa hè tuyệt vời nhất châu Á” của Lonely Planet, trong khi Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) được Travel + Leisure bình chọn vào Top 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất thế giới.

Bên cạnh đó, các điểm đến biển đảo đang ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, nổi bật là Phú Quốc có mức tăng trưởng cao nhất cả nước khi lượng tìm kiếm vé máy bay mùa Hè tăng 56, tiếp theo là Côn Đảo với mức tăng 42%. Thực tế cho thấy các kỳ nghỉ biển đảo chất lượng cao đang là lựa chọn hàng đầu của người Việt trong mùa nắng nóng.

Dữ liệu từ nền tảng cũng cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nằm trong nhóm các điểm đến nội địa được tìm kiếm vé máy bay nhiều nhất, phản ánh nhu cầu đối với các chuyến nghỉ ngắn ngày tại đô thị.

Trong khi đó, Vũng Tàu nổi lên như một điểm nóng về lưu trú nhờ Xu hướng du lịch tự lái đến các điểm gần thành phố. Ngoài ra, Nha Trang, Quy Nhơn, và Mũi Né vẫn duy trì sức hút ổn định trên nền tảng khi bước vào giai đoạn cao điểm du lịch tháng Tám.

Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò - 'địa chỉ đỏ' giữa lòng Thủ đô. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Mặc dù du lịch nội địa đã khẳng định được ưu thế Hè này, dữ liệu khu vực từ Traveloka cũng ghi nhận sự quan tâm đáng kể đối với các chuyến xuất ngoại của người Việt dành cho những sự kiện giải trí quy mô lớn, lễ hội âm nhạc và các chuyến lưu diễn quốc tế tại những điểm đến lân cận. Thái Lan tiếp tục là điểm đến quốc tế được du khách Việt yêu thích nhất, trong khi Singapore và Malaysia lần lượt giữ vị trí thứ hai và thứ ba trong danh sách này.

Dữ liệu từ các nền tảng du lịch trực tuyến thời gian qua đều ghi nhận xu hướng du khách ngày càng lên kế hoạch sớm và tận dụng các chiến dịch khuyến mãi lớn để đặt dịch vụ trong mùa cao điểm du lịch. Điều này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong hành vi tiêu dùng dịch vụ du lịch, khi người Việt đang chủ động hơn trong việc tối ưu hóa cả chi phí lẫn trải nghiệm cho mỗi chuyến đi.

Nắm bắt xu hướng này, đại diện Traveloka Việt Nam cho biết nền tảng này đang triển khai chương trình “Mega Sale 6/6 - Summer Deals Up to 666K” từ ngày 1/6 đến 7/6/2026, với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn cho vé máy bay, khách sạn và các hoạt động du lịch trên toàn khu vực.

Theo đó, du khách có thể săn vé máy bay với mức giá hấp dẫn chỉ từ 666.000 đồng, giá lưu trú khách sạn ưu đãi lên đến 50% và mua 1 Tặng 1 đối với các sản phẩm hoạt động du lịch. Đặc biệt, chương trình Flash Sale hằng ngày (1-7/6) với loạt ưu đãi sâu trong hai khung giờ vàng từ 11:00 – 13:00 và 20:00 – 22:00, cùng nhiều ưu đãi khác./.

Nghỉ dưỡng ven biển dẫn đầu xu hướng du lịch nội địa dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc và Mũi Né là top các địa điểm được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất cho các chuyến du lịch nội địa trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 tới đây.