Du lịch

Sản phẩm OCOP đồng hành du lịch sinh thái: Động lực thúc đẩy văn hóa bản địa

Việc đưa dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, điểm du lịch vào hệ thống phân hạng OCOP là cơ sở để các địa phương phát huy giá trị văn hóa truyền thống, làng nghề và sản phẩm bản địa.

M.Mai
Du khách tham quan , trải nghiệm các sản phẩm làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Du khách tham quan , trải nghiệm các sản phẩm làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đáng chú ý, nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch tiếp tục được xác định là một trong những nhóm sản phẩm OCOP trọng tâm. Bởi nhóm sản phẩm này góp phần thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và phát huy giá trị văn hóa bản địa.

Theo Quyết định, sản phẩm OCOP là những sản phẩm đặc sản, đặc sắc mang đặc trưng của địa phương, được sản xuất theo tiêu chuẩn gắn với các giá trị văn hóa truyền thống, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, hướng tới phát triển xanh, bền vững.

Các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng OCOP được chia thành 6 nhóm gồm: thực phẩm; đồ uống; dược liệu và sản phẩm từ dược liệu; hàng thủ công mỹ nghệ; sinh vật cảnh; dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch.

Theo Quyết định, Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP gồm 3 nhóm tiêu chí với tổng số điểm tối đa 100 điểm. Trong đó, nhóm tiêu chí về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng chiếm 40 điểm; nhóm tiêu chí về khả năng tiếp thị chiếm 25 điểm; nhóm tiêu chí về chất lượng sản phẩm chiếm 35 điểm. Căn cứ kết quả đánh giá, sản phẩm OCOP được phân thành 5 hạng, từ 1 sao đến 5 sao.

Đối với lĩnh vực du lịch, việc tiếp tục đưa dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch vào hệ thống phân hạng OCOP là cơ sở quan trọng để các địa phương khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch nông thôn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, làng nghề, cảnh quan và sản phẩm bản địa. Qua đó, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao thu nhập cho người dân, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới./.

(Vietnam+)
#Phát triển du lịch sinh thái và cộng đồng #Chương trình OCOP và phân hạng sản phẩm #Bảo tồn văn hóa bản địa qua du lịch #Tiêu chuẩn và quy trình đánh giá OCOP #Hình thức sản phẩm OCOP đa dạng #Phát triển du lịch nông thôn bền vững #Giá trị văn hóa truyền thống trong sản phẩm #Tác động của OCOP đến kinh tế địa phương #Chính sách thúc đẩy du lịch xanh #Liên kết giữa phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Màn bắn pháo hoa của đội Đà Nẵng (Việt Nam). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

Tối 30/5/2026, tại bờ sông Hàn thành phố Đà Nẵng, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 đã chính thức khai mạc với chủ đề Đà Nẵng - Những chân trời kết nối (DaNang - United horizons). 