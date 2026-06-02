Tuần Văn hóa-Du lịch Cần Thơ năm 2026: Quảng bá bản sắc văn hóa, kích cầu du lịch

Tuần Văn hóa-Du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 với chủ đề “Tây Đô - Rực rỡ sắc hè” sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 21/6 tới, tại khu vực Bến Ninh Kiều (phường Ninh Kiều).

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư-Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ, lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 18/6, kết hợp lồng ghép giới thiệu và ra mắt các chương trình du lịch mới và trải nghiệm tour, tuyến du lịch.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-Du lịch thành phố Cần Thơ còn có không gian ẩm thực trình diễn nhiều món ngon, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm ảnh du lịch Cần Thơ, tiệc buffet bánh dân gian và trái cây Hương vị Tây Đô, hội thảo khoa học “Đánh giá thực trạng điểm đến và ứng dụng chuyển đổi số du lịch Cần Thơ trong bối cảnh mới.”

Sự kiện còn lan tỏa, kết nối đến Lễ hội Sông nước miệt vườn xã Nhơn Mỹ lần thứ XX năm 2026 tại cồn Mỹ Phước và Ngày hội Vườn trái cây Tân Lộc năm 2026 ở cù lao Tân Lộc, các điểm vườn, điểm đến ở các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Đây là hoạt động nhằm quảng bá bản sắc văn hóa, sản vật, con người, vùng đất Cần Thơ, góp phần kích cầu du lịch; tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch quảng bá, giới thiệu các chương trình, sản phẩm, dịch vụ mùa cao điểm Hè 2026.

Đồng thời, liên kết ngành du lịch, nông nghiệp, công thương và các xã, phường của thành phố nhằm hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, nhà vườn, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP giới thiệu sản phẩm, hàng hóa.

Hai du khách người Mỹ thưởng thức bữa sáng trên ghe ở Chợ nổi Cái Răng. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Nhắc đến Cần Thơ, ai cũng nhớ câu ca dao “Cần Thơ gạo trắng nước trong/Ai đi đến đó lòng không muốn về” nhằm ca ngợi vẻ đẹp trù phú của vùng đất Cần Thơ - nơi có dòng sông Hậu hiền hòa, sản vật dồi dào, cùng sự mến khách của người dân nơi đây, khiến ai đến một lần cũng sẽ nhớ nhung, quyến luyến và không muốn rời xa.

Với vị trí trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều tiềm năng, lợi thế và bản sắc văn hóa miền sông nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố trong phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế.

Du lịch thành phố Cần Thơ đang từng bước định vị vị thế là trung tâm du lịch của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với sự kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và nét hiện đại.

Các sản phẩm đặc trưng như chợ nổi Cái Răng, bến Ninh Kiều, du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch cộng đồng... tiếp tục được đầu tư, từ chất lượng dịch vụ đến trải nghiệm du khách.

Không chỉ là điểm đến quen thuộc của du khách trong nước, Cần Thơ đang từng bước nâng tầm sản phẩm du lịch, mở rộng không gian sinh thái và khẳng định vai trò là “nhịp cầu kết nối” du khách quốc tế đến với thành phố cũng như Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày 29/4/2026, Thành ủy thành phố Cần Thơ đã ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố Cần Thơ trong tình hình mới.

Theo Nghị quyết, thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu, đến năm 2030, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố; hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch được đầu tư phát triển đồng bộ; sản phẩm du lịch đa dạng, mang bản sắc đặc trưng, có chất lượng và năng lực cạnh tranh cao; tổng thu từ du lịch chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GRDP của thành phố.

Cụ thể, đến năm 2030, tổng thu từ du lịch đóng góp từ 10% trở lên trong cơ cấu GRDP của thành phố. Hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, bao gồm giao thông, bến bãi, cơ sở lưu trú, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ hỗ trợ khác được đầu tư, hoàn thiện theo hướng đồng bộ.

Thành phố phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch trên cơ sở khai thác hiệu quả các giá trị tài nguyên du lịch đặc trưng của địa phương, trong đó, chú trọng đầu tư phát triển du lịch Hội nghị hội thảo, khen thưởng (MICE), du lịch sinh thái sông nước, du lịch văn hóa-tâm linh, du lịch cộng đồng và sản phẩm, dịch vụ vui chơi giải trí (có giá trị gia tăng cao), sản phẩm du lịch đặc thù khác.

Du khách trải nghiệm cho cá sấu ăn tại khu du lịch sinh thái ở Cần Thơ. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Thành phố phấn đấu đón khoảng 18 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế chiếm từ 10-15% tổng lượng khách; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt trên 10%/năm. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 20.000-22.000 tỷ đồng.

Trên cơ sở các kết quả đạt được đến năm 2030, thành phố Cần Thơ phấn đấu đến năm 2035 tổng thu từ du lịch đóng góp từ 10-15% trong cơ cấu GRDP của thành phố. Hạ tầng phục vụ phát triển du lịch được hoàn thiện, bảo đảm tính đồng bộ và hiện đại.

Nguồn nhân lực du lịch được phát triển, bảo đảm về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề. Các chỉ tiêu về lượt khách và tổng thu từ du lịch tăng từ 10-15% so với kết quả đạt được năm 2030.

Để thực hiện các mục tiêu trên, thành phố đề xuất 7 nhiệm vụ, giải pháp chính gồm đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; hoàn thiện thể chế, chính sách thu hút đầu tư; hỗ trợ, khuyến khích phát triển du lịch; Ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch và sản phẩm, dịch vụ du lịch; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố; phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao; đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; liên kết, hợp tác phát triển du lịch; tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, thành phố Cần Thơ đón hơn 6,2 triệu lượt khách, tăng 21,9%; doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt trên 5.600 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái./.

