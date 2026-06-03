Khám phá ngôi chùa phong cách 'xứ Phù Tang' giữa lòng phố núi Gia Lai
Chùa Minh Thành ở thành phố Pleiku với kiến trúc phảng phất hơi thở Nhật Bản là một địa điểm du lịch không nên bỏ qua nếu du khách đến với "phố núi" Gia Lai.
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