Khám phá ngôi chùa phong cách 'xứ Phù Tang' giữa lòng phố núi Gia Lai

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Bên cạnh các địa danh, thắng cảnh nổi tiếng tại "phố núi" Pleiku thì chùa Minh Thành nổi lên như một nét chấm phá đặc biệt tại Gia Lai. Chùa Minh Thành là một trong những địa điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo một lượng người đến tham quan mỗi năm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bên cạnh các địa danh, thắng cảnh nổi tiếng tại "phố núi" Pleiku thì chùa Minh Thành nổi lên như một nét chấm phá đặc biệt tại Gia Lai. Chùa Minh Thành là một trong những địa điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo một lượng người đến tham quan mỗi năm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nằm cách trung tâm thành phố Pleiku chừng 2km, chùa Minh Thành chịu ảnh hưởng từ phong cách kiến trúc Nhật Bản. Chùa được xây dựng từ năm 1964 bởi Hòa thượng Thích Giác Đạo và trở thành nơi thờ cúng, dâng hương của phật tử trong vùng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nằm cách trung tâm thành phố Pleiku chừng 2km, chùa Minh Thành chịu ảnh hưởng từ phong cách kiến trúc Nhật Bản. Chùa được xây dựng từ năm 1964 bởi Hòa thượng Thích Giác Đạo và trở thành nơi thờ cúng, dâng hương của phật tử trong vùng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Mới bước vào trong khuôn viên chùa, tượng Phật bà Quan Âm được đặt chính giữa, xung quanh là những hàng cây cùng những cột đá tạo nên vẻ vừa uy nghi vừa thanh bình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Mới bước vào trong khuôn viên chùa, tượng Phật bà Quan Âm được đặt chính giữa, xung quanh là những hàng cây cùng những cột đá tạo nên vẻ vừa uy nghi vừa thanh bình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chùa Minh Thành được mọi người thường xuyên lui tới để tận hưởng những giây phút tịnh tâm, cầu nguyện cho gia đình, bạn bè và giải tỏa mọi áp lực trong cuộc sống ồn ào và náo nhiệt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chùa Minh Thành được mọi người thường xuyên lui tới để tận hưởng những giây phút tịnh tâm, cầu nguyện cho gia đình, bạn bè và giải tỏa mọi áp lực trong cuộc sống ồn ào và náo nhiệt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Điểm nhấn của chùa khiến nhiều người biết đến đó chính là kiến trúc mang phong cách pha trộn giữa các nền văn hóa Á Đông đặc biệt là Nhật Bản. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Điểm nhấn của chùa khiến nhiều người biết đến đó chính là kiến trúc mang phong cách pha trộn giữa các nền văn hóa Á Đông đặc biệt là Nhật Bản. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tất cả lối kiến trúc đó đã làm nên bức tranh của chùa thêm phần cổ kính, ấn tượng. Nhiều khách du lịch ví nhìn từ xa, ngôi chùa này hiện lên như một cung điện thu nhỏ nơi phố núi Pleiku. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tất cả lối kiến trúc đó đã làm nên bức tranh của chùa thêm phần cổ kính, ấn tượng. Nhiều khách du lịch ví nhìn từ xa, ngôi chùa này hiện lên như một cung điện thu nhỏ nơi phố núi Pleiku. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đến tham quan vãn cảnh tại chùa, du khách có thể tận hưởng không gian xanh mát, yên bình, thanh tịnh với những cây cối, tiểu cảnh, hồ nước, bức tường rêu phong. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đến tham quan vãn cảnh tại chùa, du khách có thể tận hưởng không gian xanh mát, yên bình, thanh tịnh với những cây cối, tiểu cảnh, hồ nước, bức tường rêu phong. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Kiến trúc của chùa tạo nên một không gian to lớn, trang nghiêm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Kiến trúc của chùa tạo nên một không gian to lớn, trang nghiêm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Kiến trúc của chùa được xây dựng theo một hình thức đơn giản của mạn - đà - la. Những hoa văn họa tiết được chạm khắc ở đây đều dựa trên nền tảng của triết học Mật giáo. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Kiến trúc của chùa được xây dựng theo một hình thức đơn giản của mạn - đà - la. Những hoa văn họa tiết được chạm khắc ở đây đều dựa trên nền tảng của triết học Mật giáo. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Kiến trúc chùa lấy phần lớn từ kiến trúc chùa thời Lý, Trần pha trộn với nét kiến trúc những ngôi chùa ở Trung Quốc và những ngôi đền ở Nhật Bản. Đây là sự giao thoa giữa các nền văn hóa Á Đông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Kiến trúc chùa lấy phần lớn từ kiến trúc chùa thời Lý, Trần pha trộn với nét kiến trúc những ngôi chùa ở Trung Quốc và những ngôi đền ở Nhật Bản. Đây là sự giao thoa giữa các nền văn hóa Á Đông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sự pha trộn trong nét kiến trúc đã tạo nên sự độc đáo so với nhiều ngôi chùa tại Việt Nam và của tỉnh Gia Lai nói riêng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sự pha trộn trong nét kiến trúc đã tạo nên sự độc đáo so với nhiều ngôi chùa tại Việt Nam và của tỉnh Gia Lai nói riêng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Mỗi chi tiết tại chùa Minh Thành là một điểm độc đáo khác biệt mà khiến bất cứ du khách nào đến đây cũng đều phải mất một khoảng thời gian mới khám phá hết. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Mỗi chi tiết tại chùa Minh Thành là một điểm độc đáo khác biệt mà khiến bất cứ du khách nào đến đây cũng đều phải mất một khoảng thời gian mới khám phá hết. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nếu có dịp du lịch đến Gia Lai, du khách nên ghé đến nơi đây để tìm kiếm sự bình yên, thanh thản. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nếu có dịp du lịch đến Gia Lai, du khách nên ghé đến nơi đây để tìm kiếm sự bình yên, thanh thản. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chùa Minh Thành đã trải qua nhiều đợt trùng tu cùng những biến động của lịch sử nhưng vẫn giữ được nét cổ kính. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chùa Minh Thành đã trải qua nhiều đợt trùng tu cùng những biến động của lịch sử nhưng vẫn giữ được nét cổ kính. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một điểm nhấn đặc sắc của chùa Minh Thành chính là ngôi bảo tháp độc đáo cao tới 9 tầng. Tháp Xá Lợi được thiết kế vô cùng ấn tượng với màu sắc sa chu khác lạ. Ngôi bảo tháp này còn là nơi lưu giữ hơn 10.000 bộ kinh Phật vô cùng quý giá. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một điểm nhấn đặc sắc của chùa Minh Thành chính là ngôi bảo tháp độc đáo cao tới 9 tầng. Tháp Xá Lợi được thiết kế vô cùng ấn tượng với màu sắc sa chu khác lạ. Ngôi bảo tháp này còn là nơi lưu giữ hơn 10.000 bộ kinh Phật vô cùng quý giá. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chùa Minh Thành là nơi gìn giữ những giá trị văn hóa quý giá có từ lâu đời mà bất cứ du khách nào yêu mến lịch sử, văn hoá hay đam mê du lịch tâm linh có thể ghé qua khám phá. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chùa Minh Thành là nơi gìn giữ những giá trị văn hóa quý giá có từ lâu đời mà bất cứ du khách nào yêu mến lịch sử, văn hoá hay đam mê du lịch tâm linh có thể ghé qua khám phá. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tất cả những điều đó đã góp phần tạo nên một điểm đến cần phải đến cho du khách thập phương khi có dịp du lịch đến Pleiku hay Gia Lai. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tất cả những điều đó đã góp phần tạo nên một điểm đến cần phải đến cho du khách thập phương khi có dịp du lịch đến Pleiku hay Gia Lai. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
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Khám phá ngôi chùa phong cách 'xứ Phù Tang' giữa lòng phố núi Gia Lai

Chùa Minh Thành ở thành phố Pleiku với kiến trúc phảng phất hơi thở Nhật Bản là một địa điểm du lịch không nên bỏ qua nếu du khách đến với "phố núi" Gia Lai.

Minh Sơn
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