Đưa vào sử dụng hơn 700 căn nhà ở xã hội tại Cần Thơ

Theo ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ, tính đến thời điểm hiện tại, Sở Xây dựng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 724 căn nhà ở xã hội.

Kết quả này đạt 38,16% chỉ tiêu do Hội đồng nhân dân thành phố giao và đạt 24,1% chỉ tiêu theo Nghị quyết của Chính phủ. Để hoàn thành mục tiêu tổng thể là 3.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026, Sở Xây dựng đang tập trung dồn toàn lực để đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ và chuẩn bị các bước đầu tư tiếp theo.

Hiện nay, Sở Xây dựng đang tiến hành rà soát, xét duyệt hồ sơ năng lực của khoảng 4 dự án mới (đã thực hiện đăng tải thông tin công khai rộng rãi đến ngày 21/5/2026).

Do số lượng hồ sơ nộp về tương đối lớn với hơn 10 hồ sơ đăng ký cho 4 vị trí (thuộc quỹ đất công do nhà nước quản lý), đồng thời nội dung thẩm định có liên quan phức tạp đến công tác xác định chênh lệch giá vốn, quy trình rà soát nội bộ của Sở đòi hỏi nhiều thời gian nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Giám đốc Sở Xây dựng Mai Văn Tân cho biết, theo kế hoạch đề ra, Sở sẽ hoàn thành công tác thẩm định để trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, quyết định lựa chọn chủ đầu tư vào cuối tháng 6/2026. Sau đó, công tác khởi công xây dựng các dự án dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng từ ngày 20/7 đến 30/7/2026.

Nguồn cung nhà ở từ các dự án này được kỳ vọng sẽ kịp hoàn thiện và bàn giao vào cuối năm, góp phần hiện thực hóa chỉ tiêu 3.000 căn hộ mà Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố.

Song song với đó, Sở Xây dựng cũng đang tích cực đôn đốc, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hai dự án nhà ở xã hội quy mô lớn do doanh nghiệp tự có quyền sử dụng đất. Trong đó bao gồm dự án của Công ty Khánh Cường với quy mô khoảng 1.500 căn và dự án An Bình của Công ty Gia Long với quy mô khoảng 960 căn.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ thông tin, vướng mắc lớn nhất hiện nay của hai dự án nằm ở thủ tục chuyển hình thức sử dụng đất dẫn đến tiến độ bị trục trặc.

Nhằm giải quyết triệt để vấn đề này, Sở Xây dựng đang phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Văn phòng Đăng ký đất đai sớm hoàn tất việc cấp văn bản chuyển quyền sử dụng đất cho các chủ đầu tư.

Ngay sau khi hoàn thành thủ tục pháp lý về đất đai, Sở Xây dựng sẽ đẩy nhanh các bước hậu kiểm để kịp thời bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư trong cuối tháng 6/2026, đảm bảo điều kiện khởi công đồng loạt trong tháng 7/2026 như kế hoạch đã cam kết.

Để đẩy nhanh dự án nhà ở xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đề nghị Sở Xây dựng nếu phát sinh vướng mắc thì báo cáo lãnh đạo thành phố kịp thời xử lý, tháo gỡ, tạo điều kiện nhanh nhất cho các nhà đầu tư khởi công dự án.

"Trong tháng 8-9/2026, cố gắng khởi công một số dự án, đặc biệt là các dự án thuộc 4 quỹ đất sạch của thành phố. Đối với đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Công ty Khánh Cường và Công ty Gia Long để triển khai các dự án nhà ở, Sở Xây dựng cần kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục liên quan," ông Tuyên đề nghị.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 1780/QĐ-UBND về việc công bố thông tin 4 dự án nhà ở xã hội được xác định đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định, 4 dự án đều nằm trên quỹ đất công do nhà nước quản lý, đã có quy hoạch chi tiết được phê duyệt và thuộc danh mục mời gọi đầu tư nhà ở xã hội độc lập.

Trong đợt công bố lần này, dự án lớn nhất là nhà ở xã hội 004 tại phường Cái Răng, với quy mô gần 74.000 m2. Dự án được quy hoạch tối thiểu 2.000 căn hộ chung cư, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.150 tỷ đồng.

Dự án nhà ở xã hội 001 tại phường Thốt Nốt được bố trí tại khu tái định cư phường Thốt Nốt, diện tích gần 11.850 m2. Dự án xây dựng theo loại hình chung cư, tối thiểu 960 căn hộ, quy mô dân số khoảng 2.880 người. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.210 tỷ đồng.

Dự án nhà ở xã hội 002 tại xã Vĩnh Trinh (giai đoạn 1) nằm trên ô đất OCN-01 thuộc khu tái định cư và dân cư nông thôn xã Vĩnh Trinh, diện tích gần 11.750 m2. Dự án dạng chung cư 5 tầng, tối thiểu 420 căn hộ, tổng vốn dự kiến khoảng 290 tỷ đồng.

Trong khi đó, dự án nhà ở xã hội 003 tại phường Ninh Kiều tọa lạc tại số 21B đường Mậu Thân, diện tích hơn 2.500 m2. Dự án dự kiến xây dựng tối thiểu 200 căn hộ, tổng vốn khoảng 140 tỷ đồng.

Tổng cộng, 4 dự án sẽ cung cấp hơn 3.580 căn hộ nhà ở xã hội dạng chung cư, bổ sung nguồn cung lớn cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp và các nhóm đối tượng chính sách trên địa bàn.

Theo Kế hoạch số 111/KH-UBND về phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030, năm 2026 Thành phố Cần Thơ phấn đấu hoàn thành 3.000 căn nhà ở xã hội. Các năm tiếp theo lần lượt là 2.800 căn vào năm 2027, 2.250 căn năm 2028, 2.500 căn năm 2029 và 2.700 căn năm 2030.

Tổng chỉ tiêu giai đoạn đến năm 2030 của Cần Thơ khoảng 14.648 căn, phù hợp với mục tiêu Chính phủ giao cho địa phương trong chương trình phát triển nhà ở xã hội trên toàn quốc.

Hiện Thành phố Cần Thơ đang triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội như: dự án Chung cư Hồng Loan 5C, Chung cư nhà ở xã hội An Phú EcoCity, Nam Long 2,… Một số dự án đã hoàn thành hoặc dự kiến hoàn thành trong năm 2026, góp phần thúc đẩy tiến độ chung của cả giai đoạn./.

Cần Thơ: Sẽ khởi công 324 căn nhà ở xã hội trong quý 4 năm 2025 Thành phố Cần Thơ dự kiến hoàn thành 1.073 căn trong năm nay và sẽ khởi công 324 căn còn lại trong quý 4 để bàn giao vào quý 2 năm 2026, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

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