Đề nghị 14 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có Công điện số 17/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi các bộ (Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ) và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa (14 tỉnh, thành phố) đề nghị chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Theo công điện, tối 3/6, vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 22 giờ ngày 3/6/, tâm áp thấp nhiệt đới ở 16,9 độ Vĩ Bắc, 115,2 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc tốc độ khoảng 20km/giờ, sức gió cấp 6, giật cấp 8.

Trước diễn biến trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý, được phân công theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Từ vĩ tuyến 16,0 - 22,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 114,0 - 119,5 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị các bộ liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố (Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa) sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Trên cơ sở đó, các bộ, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

Xuất hiện vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới Từ chiều tối 4/6 đến sáng 5/6, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.