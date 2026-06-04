Ngày 4/6: Trung Bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, Bắc Bộ mưa dông chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/6 khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối khả năng có mưa rào và dông.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 4/6 như sau:

- Thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Khu vực Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày nắng, riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, nhiệt độ cao nhất 35-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; phía Nam ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 32-35 độ C. Phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Khu vực Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 4/6, tình hình gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển diễn biến phức tạp. Cụ thể, phía Đông khu vực Bắc Biển Đông nhiệt độ thấp nhất ngày và đêm 4/6 có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Hướng gió nhiều hướng. Độ cao sóng từ 2-4 m.

Khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, độ cao sóng từ 2-4 m. Hướng sóng Tây Nam.

Ngoài ra, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, ngày và đêm 05/6, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao 2-4m; khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3 m./.

WMO cảnh báo El Nino sớm hình thành, gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan Trong năm 2026, khả năng hiện tượng El Nino sẽ hình thành trong giai đoạn từ tháng 6-8 là khoảng 80%, làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan và lượng mưa bất thường trên phạm vi toàn cầu.