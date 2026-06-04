Lâm Đồng triển khai thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép

Trước tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp còn diễn biến phức tạp, tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.

Tại một số điểm nóng, địa phương đã triển khai các biện pháp cưỡng chế, thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép, từng bước khôi phục diện tích bị xâm hại.

Theo cơ quan chức năng, giá các loại nông sản như càphê, sầu riêng, hồ tiêu tăng cao thúc đẩy nhu cầu mở rộng diện tích sản xuất, các vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp chủ yếu xảy ra tại khu vực rẫy sản xuất giáp ranh với đất rừng.

Các đối tượng thường lợi dụng địa hình xa khu dân cư, khó kiểm soát để phát dọn thực bì, mở rộng diện tích canh tác từng phần nhỏ rồi trồng cây nông nghiệp nhằm tạo hiện trạng sử dụng đất. Một số trường hợp còn mua bán, sang nhượng bằng giấy viết tay đối với diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, gây khó khăn cho công tác quản lý và xử lý vi phạm.

Tại xã Quảng Khê, một trong những địa bàn có tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp, lực lượng chức năng của xã vừa tổ chức cưỡng chế, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả tại khoảnh 1, tiểu khu 1791, bon Phi Mur, thuộc lâm phần do Công ty Cổ phần trồng rừng Trường Thành quản lý. Đây là diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, trồng cây nông nghiệp trái phép nhưng không xác định được đối tượng vi phạm.

Sau khi giải tỏa cây trồng trái phép và khôi phục hiện trạng, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Khê đã bàn giao khoảng 35 ha đất lâm nghiệp cho Công ty Cổ phần trồng rừng Trường Thành quản lý, bảo vệ; trong đó có 7,3 ha đã trồng cây nông nghiệp trái phép và 27,7 ha bị lấn chiếm nhưng chưa đưa vào sản xuất.

Để tránh tái diễn tình trạng vi phạm, Ủy ban Nhân dân xã yêu cầu đơn vị chủ rừng khẩn trương tổ chức trồng lại rừng trên diện tích được bàn giao; tăng cường tuần tra, kiểm tra và phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn các hành vi tái lấn chiếm. Trường hợp chậm triển khai hoặc để xảy ra vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Mai Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Khê, cho biết địa phương sẽ tiếp tục tổ chức các đợt kiểm tra, xử lý và cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về các quy định pháp luật liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng và đất đai.

Theo ông Mai Văn Tùng, hành vi tự ý lấn chiếm đất lâm nghiệp là vi phạm pháp luật. Các trường hợp mua bán, chuyển nhượng đất lâm nghiệp trái phép không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các giao dịch dân sự theo quy định. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất trước khi thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai.

Tình trạng lấn chiếm đất rừng trên lâm phần được giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Glong-Gia Nghĩa (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) quản lý. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng, song tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn còn diễn biến phức tạp. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ ngày 10/12/2025 đến ngày 10/5/2026, tỉnh ghi nhận 240 vụ vi phạm, tăng 18 vụ so với cùng kỳ năm trước; trong đó có 105 vụ phá rừng trái pháp luật làm thiệt hại 17,5 ha rừng.

Trước thực trạng này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên đã có văn bản yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, đơn vị chủ rừng và Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ rừng; chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trên địa bàn. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị và địa phương phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm để xảy ra các vụ vi phạm nổi cộm, kéo dài hoặc không được xử lý dứt điểm. Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp và đất lâm nghiệp, tập trung vào các hộ dân sống gần rừng, ven rừng và khu vực sản xuất nông nghiệp giáp ranh đất rừng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Đồng thời, các địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp; thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp, đất đai và dân cư, góp phần ngăn chặn hiệu quả tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn./.

Đắk Lắk: Điều tra nhiều vụ lấn chiếm đất rừng trái pháp luật tại xã Sơn Hòa Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 8 vị trí đất rừng bị lấn chiếm; trong đó, một số vị trí đã bị đốt dọn trên mặt đất nhưng đang bỏ hoang, chưa kịp trồng hoa màu.