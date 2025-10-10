Đắk Lắk: Điều tra nhiều vụ lấn chiếm đất rừng trái pháp luật tại xã Sơn Hòa

Ngày 10/10, ông Sô Minh Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hòa (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng xã đang điều tra, xác minh nhiều vụ lấn chiếm đất rừng trái pháp luật vừa xảy ra trên địa bàn, đồng thời truy tìm các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực lâm nghiệp.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hòa đang điều tra, xác minh vụ lấn chiếm đất rừng trái pháp luật ở 8 vị trí tại khoảnh 1, tiểu khu 196 thuộc các thôn: Nguyên Xuân, Nguyên Trang, Nguyên Cam (xã Sơn Hòa) với tổng diện tích 27.250 m2.

Trước đó vào tháng 9/2025, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hòa đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm quản lý địa bàn tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng tại khoảnh 1, tiểu khu 196 thuộc các thôn: Nguyên Xuân, Nguyên Trang và Nguyên Cam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 8 vị trí đất rừng bị lấn chiếm; trong đó, một số vị trí đã bị đốt dọn trên mặt đất nhưng đang bỏ hoang, chưa kịp trồng hoa màu. Một vị trí khác có cây bạch đàn đang sinh trưởng với chiều cao trung bình từ 40–50 cm. Nhiều vị trí có cây rừng ngã đổ hoàn toàn, chưa bị đốt dọn. Những vị trí này thuộc lâm phần quản lý của UBND xã Sơn Hòa.

Theo ông Sô Minh Chiến, Ủy ban Nhân dân xã hiện đang quản lý hơn 1.800 ha đất rừng. Vừa qua, qua các buổi tiếp xúc cử tri, người dân phản ánh tình trạng lấn chiếm đất rừng trái pháp luật trên địa bàn. Đảng ủy xã đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã và các cơ quan liên quan vào cuộc kiểm tra. Bước đầu xác định các đối tượng đã thực hiện hành vi lấn chiếm đất rừng để trồng hoa màu, keo, bạch đàn tại thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Địa phương kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực lâm nghiệp; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền, vận động để người dân thực hiện theo đúng quy định pháp luật trong việc trồng rừng ở khu vực giáp ranh./.

