Hơn 360 tỷ đồng tu bổ di tích Bệnh viện Nhi đồng 2 có tuổi đời 164 năm

Bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh viện kiến trúc Pháp 164 năm tuổi, cơ sở y tế đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Thành phố vào năm 2016, sẽ được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư tu bổ, phục hồi các khối công trình di tích, với tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố.

Theo Quyết định được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh được giao làm chủ đầu tư, thực hiện dự án trong thời gian 2026-2029.

Dự án sẽ tiến hành tu bổ, phục hồi các khối công trình di tích Bệnh viện Nhi Đồng 2 nhằm bảo tồn giá trị kiến trúc nghệ thuật, bảo đảm an toàn công trình, nâng cao điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Quy mô đầu tư gồm 8 khối nhà; các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật khác; cùng các thiết bị gồm thang máy; hệ thống thông gió, điều hòa không khí; hệ thống khí sạch; hệ thống khí y tế; hệ thống vận chuyển mẫu khí nén; hệ thống báo gọi y tá; hệ thống tủ biến áp cách ly; hệ thống công nghệ thông tin; hệ thống kiểm soát cửa ra vào; hệ thống phát số tự động; hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời…

Bệnh viện Nhi đồng 2 tọa lạc tại số 14 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình có vị trí đẹp, nằm trên một khu đất cao với diện tích 8,6 ha, giáp bốn mặt tiền đường Lý Tự Trọng, Chu Mạnh Trinh, Nguyễn Du và Hai Bà Trưng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh viện được quân đội Pháp thành lập vào năm 1862 khi mới xâm chiếm Nam Kỳ, ban đầu mang tên Bệnh viện Quân sự, được chuyển về địa điểm hiện nay vào cuối thập niên 1870.

Tại cơ sở này, nhà bác học Albert Calmette đã thành lập Viện Pasteur đầu tiên ở ngoài nước Pháp vào năm 1891. Cấu trúc các tòa nhà trong khuôn viên đều là sườn sắt tiền chế đem ráp lại trên nền bằng đá. Mọi vật liệu được mang từ Pháp sang.

Từ năm 1905 trở đi, cơ sở y tế này dưới sự điều hành của bác sỹ Charles Grall (Giám đốc Y tế Nam Kỳ) đã mở cửa chữa trị cho mọi thành phần, quân sự cũng như dân sự kể cả dân bản xứ. Năm 1925, Bệnh viện Quân sự đổi tên thành Bệnh viện Grall để vinh danh bác sỹ Charles Grall.

Từ thập niên 1950 đến năm 1975, Bệnh viện Grall tiếp tục được người Pháp điều hành (thuộc Bộ Ngoại giao Pháp); đến năm 1976 được chuyển giao cho Nhà nước Việt Nam.

Năm 1978, Bệnh viện Grall đổi tên thành Bệnh viện Nhi đồng 2, là bệnh viện chuyên khoa nhi hạng 1 (trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh), đồng thời là một trong 4 bệnh viện nhi hàng đầu tại Việt Nam phụ trách khám và chữa bệnh cho các bé từ 0 đến dưới 16 tuổi.

Từ năm 2004, bệnh viện đã triển khai thực hiện phẫu thuật ghép thận và ghép gan; năm 2010 triển khai đơn vị phẫu thuật tim hở và thông tim can thiệp. Bệnh viện Nhi đồng 2 là cơ sở nhi khoa duy nhất trong cả nước có phẫu thuật chấn thương sọ não và bệnh lý ngoại thần kinh nhi khoa./.

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