Thanh Hóa: Ba bệnh nhân nghi ngộ độc sau ăn bọ xít rừng

Sáng 3/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đang theo dõi, điều trị cho 3 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bọ xít rừng tại xã vùng cao Phú Xuân. Hiện sức khỏe của các bệnh nhân đều đã cơ bản ổn định.

Bác sỹ Nguyễn Khánh Toàn, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết ngộ độc do côn trùng lạ có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong vụ việc này, các bệnh nhân đều có biểu hiện tổn thương cơ vân, men gan tăng cao. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ gặp các biến chứng nguy hiểm như suy gan, suy thận cấp, rối loạn điện giải hoặc tổn thương đa cơ quan.

Các bác sỹ khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trong lựa chọn thực phẩm, tuyệt đối không săn bắt, chế biến và sử dụng các loại côn trùng, bọ xít, sâu lạ hoặc động vật không rõ nguồn gốc làm thực phẩm nhằm phòng tránh nguy cơ ngộ độc.

Khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn, tiêu chảy, khó thở hoặc mệt mỏi sau khi ăn, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Trước đó, ở xã Phú Xuân xảy ra vụ việc 6 người dân nghi bị ngộ độc sau khi ăn bọ xít rừng.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Phú Xuân gửi Sở Y tế Thanh Hóa và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa, ngày 27/5, một số người dân tại bản Sa Lắng (xã Phú Xuân) bắt được khoảng 0,3kg bọ xít tại khu vực cây cà dại ven sông và mang về chế biến làm thực phẩm trong bữa tối.

Tham gia bữa ăn có 6 người gồm 4 nam và 2 nữ. Ngoài món bọ xít, bữa ăn còn có thịt lợn rang, canh cá suối nấu cà chua bi, canh rau bí tự trồng và rượu.

Sau đó 1 ngày, những người này lần lượt bị đau bụng, buồn nôn, đau đầu, đau vai gáy, đau lưng... và được người nhà đưa đến các cơ sở y tế để khám bệnh. Qua thăm khám, các bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc do thực phẩm và được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa.

Đến ngày 30/5, có 3 bệnh nhân diễn biến nặng nên được chuyển tuyến đến Khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng mệt nhiều, đau bụng, nôn, tiêu chảy, một số trường hợp xuất hiện khó thở và đau tức ngực.

Kết quả thăm khám, xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho thấy các bệnh nhân có tình trạng tăng men gan, tăng men cơ ở mức cao, nghi ngờ tổn thương cơ vân do ngộ độc. Một số chỉ số xét nghiệm ghi nhận tăng hàng chục lần so với bình thường.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp điều trị tích cực, theo dõi sát chức năng gan, tim mạch và các dấu hiệu sinh tồn của người bệnh.

Đến sáng 3/6, các bệnh nhân vẫn còn biểu hiện rối loạn tiêu hóa nên vẫn được theo dõi và điều trị tại bệnh viện./.

Hơn 200 trẻ nhập viện ở Lai Châu: Cảnh báo nguy cơ ngộ độc từ quả giống cherry Ngày 14/5, có hơn 200 học sinh ở Lai Châu nghi ngộ độc sau khi ăn quả lạ hái ngoài tự nhiên giống quả cherry, ngành y tế đang điều tra nguyên nhân và xử lý tình hình khẩn cấp.

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