Khen thưởng đột xuất 5 cá nhân dũng cảm cứu người gặp nạn do mưa lũ

Chiều 3/6, Ủy ban Nhân dân xã Phú Riềng (thành phố Đồng Nai) tổ chức tuyên dương, khen thưởng đột xuất 5 công dân có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 2/6, một trận mưa lớn kéo dài đã khiến mực nước tại khu vực cầu Suối Dên, vùng giáp ranh giữa xã Phú Riềng và xã Thuận Lợi dâng cao nhanh chóng.

Dòng nước chảy xiết cuồn cuộn đã biến đoạn đường này thành vùng ngập sâu, gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông qua lại.

Trong đêm tối, dòng nước dữ đã bất ngờ cuốn trôi 3 người phụ nữ đang di chuyển bằng xe máy.

Phát hiện sự việc khẩn cấp, bất chấp nguy hiểm, bà Phạm Thị Thương và các ông Nông Văn Trường, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Văn Hậu và Phạm Quang Hiếu đã lập tức lao ra ứng cứu.

Với sự đồng lòng và lòng quả cảm, họ đã kịp thời tiếp cận, kéo các nạn nhân ra khỏi dòng nước xiết, đưa vào khu vực an toàn thành công.

Để kịp thời ghi nhận và lan tỏa nghĩa cử cao đẹp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Riềng Nguyễn Danh Tùng đã ký quyết định tuyên dương, trao thưởng đột xuất 5 cá nhân trên.

Cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương phối hợp cùng người dân nỗ lực tìm và trục vớt tài sản bị nước lũ cuốn trôi./.

Đồng Nai kịp thời giải cứu 3 người dân bị mưa lũ cuốn trôi Thời điểm cả 3 nạn nhân bị nước cuốn trôi, lực lượng công an và an ninh cơ sở cùng người dân địa phương đã kịp thời phát hiện và giải cứu thành công cả 3 nạn nhân lên bờ an toàn.