Nam thanh niên mất tích khi cứu hai người bạn đuối nước trên sông Bôi

Tối 22/5, theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ, lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm một nam thanh niên mất tích do đuối nước tại khu vực bờ sông Bôi, thuộc cửa Thung Trâu, xóm Mỵ, xã Dũng Tiến.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, nhóm gồm 12 thanh niên, trong đó có 5 nam và 7 nữ, cùng trú tại xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, rủ nhau đến khu vực bờ sông Bôi để dã ngoại, vui chơi.

Trong quá trình vui chơi, Vũ Thanh Trúc (sinh năm 2010) và Nguyễn Hoàng Linh (sinh năm 2010) xuống khu vực lòng sông nghịch nước.

Do nước chảy xiết, cả hai bị cuốn trôi theo dòng nước. Phát hiện sự việc, anh Phạm Đức Duy cùng một số người trong nhóm đã nhanh chóng bơi ra ứng cứu.

Sau khi đưa được Trúc và Linh vào bờ an toàn, mọi người phát hiện anh Duy đang chới với giữa dòng nước rồi bị chìm xuống sông mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an, quân sự và người dân đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, đến nay anh Phạm Đức Duy vẫn chưa được tìm thấy.

Liên quan đến các nạn nhân được cứu, Nguyễn Hoàng Linh đã được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Hiện sức khỏe nạn nhân đã qua cơn nguy hiểm. Vũ Thanh Trúc sức khỏe ổn định.

Lãnh đạo địa phương cho biết khu vực xảy ra vụ việc có dòng nước sâu, chảy xiết, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là vào thời điểm thời tiết nắng nóng, nhiều người đến vui chơi, tắm sông tự phát.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân mất tích, đồng thời khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước, không tắm sông tại những khu vực nguy hiểm hoặc không có người giám sát./.

