Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tăng cường hợp tác với Nhà xuất bản Giáo dục và Thể thao Lào

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Lào tại Hà Nội. Hai bên đã cùng trao đổi kinh nghiệm về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi mô hình hoạt động, đồng thời tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai đơn vị.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tiến Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bày tỏ niềm vui và vinh dự được đón tiếp Đoàn công tác Lào sang thăm, làm việc tại Việt Nam, tham dự hội thảo về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đồng thời chia sẻ niềm vui nhân dịp kỷ niệm 69 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Ông Nguyễn Tiến Thanh nhấn mạnh: Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng anh em có mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, đoàn kết thủy chung và hợp tác toàn diện, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Ông Nguyễn Tiến Thanh - Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Vietnam+)

Trong nhiều năm qua, quan hệ hợp tác giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Giáo dục và Thể thao Lào luôn được duy trì và phát triển tích cực, ngày càng được củng cố và đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của mỗi quốc gia.

Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tin tưởng rằng trong buổi hội thảo này, hai bên sẽ cùng trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay, những bài học thực tiễn trong công tác quản trị, đổi mới mô hình hoạt động và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Từ đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực xuất bản, phát hành, phát triển học liệu và nâng cao chất lượng giáo dục.

Tại buổi Hội thảo, bà Ketsouda Lengsavath – Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục và Thể thao Lào đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam luôn hợp tác và hỗ trợ hiệu quả cho các đơn vị tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong suốt hơn 30 năm qua.

Đoàn cán bộ Nhà xuất bản Giáo dục và Thể thao Lào. (Ảnh: Vietnam+)

Bà Ketsouda Lengsavath mong muốn hai nhà xuất bản cùng nhau đánh giá kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa hai bên, đồng thời thảo luận về phương hướng hợp tác đến năm 2027 và những năm sau. Bà cũng mong muốn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng hệ thống tài chính, phát triển nhân lực, phát triển công nghệ in và chuyển đổi số, phát triển truyền thông giáo dục số, mở rộng kinh doanh, duy trì các thế mạnh của tổ chức.

Bà Ketsouda Lengsavath bày tỏ tin tưởng sự thành công của buổi làm việc lần này sẽ là nền tảng quan trọng để tiếp tục phát triển mối quan hệ và nâng tầm hợp tác giữa Nhà xuất bản Giáo dục và Thể thao Lào và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Ông Nguyễn Tiến Thanh - Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng quà lưu niệm cho bà Ketsouda Lengsavath – Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục và Thể thao Lào. (Ảnh: Vietnam+)

Trong không khí thân mật, học hỏi lẫn nhau, các thành viên tham dự đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động xuất bản, những thuận lợi và thách thức về mô hình hoạt động của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Giáo dục và Thể thao Lào trong giai đoạn hiện tại để cùng nhau tìm ra những giải pháp phù hợp giúp cho hoạt động của mỗi nhà xuất bản được hiệu quả hơn, phục vụ đắc lực sự nghiệp giáo dục.

Được biết, từ năm 1990 đến nay đã có nhiều đoàn công tác của Bộ Giáo dục Lào, Công ty Quốc doanh In Giáo dục Lào, Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Lào, Nhà xuất bản Phát hành Sách Quốc gia Lào, Nhà xuất bản Giáo dục và Thể thao Lào, Công ty Quốc doanh Thiết bị Giáo dục Lào... sang Việt Nam trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực biên soạn, biên tập, chế bản, in ấn sách giáo dục; sản xuất, cung ứng thiết bị giáo dục; xuất bản, in, phát hành sách giáo dục; tổ chức nhân sự, đào tạo bồi dưỡng cán bộ... Các chương trình làm việc, khóa tập huấn được các bạn Lào đánh giá cao, chất lượng tốt, đem lại hiệu quả thiết thực.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đã gửi tặng máy móc, trang thiết bị giúp nâng cao chất lượng in sách giáo khoa, phục vụ ngành giáo dục Lào./.

Nhà xuất bản Giáo dục cung ứng đủ sách giáo khoa trước năm học mới 20 ngày Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đẩy mạnh in ấn, phát hành, đảm bảo có đầy đủ sách giáo khoa cho các địa phương, cho giáo viên trước năm học mới ít nhất 20 ngày.