Hà Nội hướng dẫn các bước thực hiện đăng ký tuyển sinh đầu cấp trực tuyến

Từ hôm nay đến hết ngày 5/6, phụ huynh có thể thử đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 trên hệ thống tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Đây là năm đầu tiên Hà Nội ứng dụng bản đồ số GIS trong tuyển sinh.

Trong thời gian vận hành thử nghiệm, cha mẹ học sinh truy cập Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ https://tsdaucap.hanoi.gov.vn, lựa chọn chức năng đăng ký tuyển sinh phù hợp với cấp học của con em mình và thực hiện kê khai, kiểm tra thông tin theo hướng dẫn trên hệ thống.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng lưu ý dữ liệu đăng ký trong thời gian thử nghiệm chỉ phục vụ công tác kiểm tra, rà soát kỹ thuật và hoàn thiện hệ thống, không phải là kết quả tuyển sinh chính thức. Cha mẹ học sinh cần kiểm tra kỹ các thông tin về học sinh, nơi cư trú, số điện thoại liên hệ và các thông tin liên quan trước khi gửi đăng ký.

Để hỗ trợ phụ huynh đăng ký thử nghiệm thuận lợi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các bước thực hiện cụ thể như sau:

Hà Nội tuyển sinh đầu cấp theo hướng 'phi địa giới hành chính' Ngày 2/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 và hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.