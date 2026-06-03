Xã hội

Đồng Nai kịp thời giải cứu 3 người dân bị mưa lũ cuốn trôi

Thời điểm cả 3 nạn nhân bị nước cuốn trôi, lực lượng công an và an ninh cơ sở cùng người dân địa phương đã kịp thời phát hiện và giải cứu thành công cả 3 nạn nhân lên bờ an toàn.

Đậu Tất Thành
Nhờ sự ứng phó kịp thời và đồng bộ của chính quyền hai xã, khu vực nguy hiểm đã nhanh chóng được kiểm soát, đảm bảo không có thêm thiệt hại đáng tiếc nào về người xảy ra trong đêm. (Ảnh: TTXVN phát)
Nhờ sự ứng phó kịp thời và đồng bộ của chính quyền hai xã, khu vực nguy hiểm đã nhanh chóng được kiểm soát, đảm bảo không có thêm thiệt hại đáng tiếc nào về người xảy ra trong đêm. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 3/6, Ủy ban Nhân dân xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai, cho biết địa phương vừa kịp thời giải cứu 3 người dân bị nước cuốn trôi sau cơn mưa lớn tối 2/6.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 tối 2/6, trên địa bàn xã Thuận Lợi và xã Phú Riềng xuất hiện mưa lớn dữ dội.

Lượng nước đổ về quá nhanh đã khiến khu vực cống suối Dên, đoạn giáp ranh giữa xã Thuận Lợi và xã Phú Riềng bị ngập lụt cục bộ nghiêm trọng.

Dòng nước chảy xiết đã cuốn trôi 3 người dân đi xe máy đang cố gắng di chuyển qua đoạn đường này. Rất may, thời điểm cả 3 nạn nhân bị nước cuốn trôi, lực lượng công an và an ninh cơ sở cùng người dân địa phương đã kịp thời phát hiện và giải cứu thành công cả 3 nạn nhân lên bờ an toàn.

Tuy nhiên, do dòng nước quá dữ dội, một phương tiện của người dân đã bị cuốn trôi, hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự và Công an 2 xã Thuận Lợi và Phú Riềng đã cùng phối hợp, thiết lập rào chắn và kiên quyết ngăn chặn, không cho người dân tiếp tục băng qua dòng nước xiết nguy hiểm, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông.

Nhờ sự ứng phó kịp thời và đồng bộ của chính quyền hai xã, khu vực nguy hiểm đã nhanh chóng được kiểm soát, bảo đảm không có thêm thiệt hại đáng tiếc nào về người xảy ra trong đêm.

Đến sáng 3/6, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy và trục vớt thành công chiếc xe máy của người dân bị nước cuốn trôi ở khu vực suối Dên./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đồng Nai #nước cuốn trôi #ngập lụt cục bộ
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