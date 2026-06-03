Quảng Ninh: Cảng vụ phản hồi thông tin về tàu chở quá tải, không phát áo phao

Ngày 3/6, đại diện tại Cụm cảng Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu (Cảng vụ Đường thủy và Đăng kiểm phương tiện đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh) phản hồi thông tin lan truyền trên mạng xã hội về tàu chở quá số người quy định và những người trên tàu không mặc áo phao.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ 30, ngày 3/6, tại gần khu vực luồng vào bến thủy nội địa Quan Lạn có 2 tàu khách là Thành Hưng 886 mang số hiệu QN 9691 chở 149 khách/150 ghế và Tùng Dương 16 mang số hiệu QN 8781 chở theo 150 khách/150 ghế vận chuyển khách từ Cảng thủy nội địa Ao Tiên đi bến thủy nội địa Quan Lạn (Đặc khu Vân Đồn) thì bị cạn, phương tiện không thể tiếp tục hành trình đến bến.

Tại thời điểm đó mực nước thủy triều mới bắt đầu lên và đạt 0,6m theo mực nước thủy triều Cửa Ông, thuyền trưởng trên 2 tàu đã thực hiện thả neo và liên hệ nhờ 4 phương tiện đang neo đậu tại bến Quan Lạn hỗ trợ và chuyển tải khách tiếp tục vào bến Quan Lạn.

Đại diện đơn vị vận tải có báo cáo Cảng vụ và đề xuất phương án sử dụng 4 phương tiện tham gia chuyển tải.

Theo báo cáo của tổ công tác Cảng vụ tại Quan Lạn, 4 phương tiện trên đã lần lượt chuyển tải hết số khách vào bờ an toàn, hành khách lên bờ không phản ánh gì tới tổ công tác Cảng vụ và quản lý bến.

Theo đại diện đơn vị vận tải, do trời nắng nóng, tàu chỉ có khoang phía trên là có bật máy lạnh nên du khách dồn lên khoang đó đông dẫn tới chen lấn. Phía khoang sau vẫn còn chỗ trống chứ không có chuyện chở quá số người quy định. Các thuyền viên cũng đã nhắc nhở du khách và ổn định tình hình, sắp xếp hợp lý để đưa khách vào bờ an toàn.

Về nội dung phản ánh có đề cập đến không phát trang thiết bị áo phao cho hành khách, ông Lê Thanh Phong, phụ trách đại diện tại Cụm cảng Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu cho biết: “Đối với tàu có khoang kín, hành khách chỉ được nghe, xem hướng dẫn nơi để, cách thức sử dụng áo phao, phương tiện khi đang hành trình, hành khách trong khoang không tự ý mặc, sử dụng phao áo khi chưa có thông báo của thuyền trưởng hoặc thuyền viên được ủy quyền hướng dẫn. Còn với các tàu, thuyền không có khoang kín, đò thì du khách bắt buộc phải mặc áo phao khi di chuyển.”

Về thực trạng việc phương tiện chở khách bị cạn khi vào một số ngày nước thủy triều lên cùng xuống kiệt, thường gặp nhiều vào thời điểm buổi sáng, đặc biệt mùa nghỉ hè nhu cầu vận chuyển khách du lịch tăng cao đột biến, đại diện Cảng vụ đã cùng đơn vị khai thác bến thông tin tới chủ phương tiện hoạt động trên tuyến Ao Tiên-Quan Lạn; Cái Rồng-Quan Lạn và Hòn Gai-Quan Lạn có kế hoạch điều tiết, xây dựng lịch đón trả khách sử dụng những phương tiện có mớn nước nhỏ, phù hợp hơn, điều chỉnh kế hoạch các chuyến tránh lúc thủy triều thấp để khai thác an toàn.

Tuy nhiên, theo phản ánh của một số thuyền trưởng, luồng chạy tàu thuyền cách bến Quan Lạn khoảng 700-800m hiện tại có chỗ rất sâu, nhưng có những điểm gần đây lại bị bồi cao hơn so với trước kia./.

Áo phao thành “vé thông hành” tại bến khách ngang sông Dù quy định mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy đã được tuyên truyền nhiều năm, song tại không ít bến khách ngang sông, tình trạng hành khách chủ quan, không chấp hành vẫn còn diễn ra.