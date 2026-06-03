Đại hội XIV Công đoàn: Đổi mới, tạo bứt phá cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Trong giai đoạn mới, thi đua không chỉ dừng lại ở việc khuyến khích tinh thần hăng say lao động mà còn phải hướng mạnh vào ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Chiều 3/6, tại Trung tâm thảo luận số 5 thuộc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, câu chuyện làm thế nào để phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt" thực sự trở thành đòn bẩy cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số đã được các đại biểu thảo luận sôi nổi. "Chìa khóa" được chỉ ra chính là đổi mới sáng tạo, nâng cao kỹ năng số và gắn chặt hiệu quả lao động với thu nhập thực tế của công nhân.

Yêu cầu đổi mới, sáng tạo trong kỷ nguyên mới

Phát biểu đề dẫn tại phiên thảo luận với chủ đề "Triển khai phong trào thi đua Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số," bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, phong trào thi đua yêu nước từ lâu đã là động lực mạnh mẽ khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó, khát vọng cống hiến và sức sáng tạo của đoàn viên, người lao động trên mọi lĩnh vực.

Thực tiễn qua các thời kỳ đã chứng minh ở đâu phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, thiết thực và hiệu quả, ở đó năng suất lao động được nâng cao, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được phát huy, quan hệ lao động hài hòa và doanh nghiệp phát triển bền vững hơn. Không chỉ vậy, các phong trào thi đua còn góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa người lao động với tổ chức Công đoàn, với doanh nghiệp và với sự phát triển chung của đất nước.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra trong bối cảnh đặc biệt quan trọng khi toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị đang quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, đồng thời đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức lao động, sản xuất và quản trị xã hội. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và khả năng thích ứng nhanh với công nghệ mới. Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Theo bà Thái Thu Xương, sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức lao động, sản xuất và quản trị xã hội. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và khả năng thích ứng nhanh với công nghệ mới.

"Trong giai đoạn mới, thi đua không chỉ dừng lại ở việc khuyến khích tinh thần hăng say lao động mà còn phải hướng mạnh vào ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Phong trào thi đua phải góp phần trực tiếp bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc; tạo môi trường để người lao động được cống hiến, được ghi nhận và đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp," Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh.

Đây cũng là cơ sở quan trọng để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xác định phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt" giai đoạn 2026-2031 là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Bài toán thực tiễn: Đào tạo phải đẻ ra "vàng"

Từ thực tiễn cơ sở, ông Cao Minh Hòa, Chủ tịch Công đoàn kiêm Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Sữa TH, cho biết trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức hơn 86 hội thi tay nghề, công nhận 12.470 sáng kiến và giải pháp, mang lại giá trị làm lợi hơn 612 tỷ đồng.

Ông Cao Minh Hòa, Chủ tịch Công đoàn kiêm Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Sữa TH chia sẻ tại phiên thảo luận. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Từ kết quả đó, ông Hòa đề xuất trong nhiệm kỳ tới cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Đổi mới công tác tuyên truyền để tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động về tầm quan trọng của học nghề, nâng cao kỹ năng; xây dựng văn hóa học tập suốt đời trong công nhân lao động.

Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn cần chủ động phối hợp với doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu thực tế, từ đó tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng sát với thực tiễn sản xuất, đặc biệt chú trọng đào tạo lại kỹ năng số nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi sản xuất.

Có những sáng kiến của người lao động chỉ trong vòng 3 tháng đã giúp công ty tiết kiệm khoảng 12 tỷ đồng. Chính những sản phẩm cụ thể đó là cơ sở vững chắc nhất để thuyết phục doanh nghiệp tiếp tục rót vốn cho đào tạo công nhân, lao động. Ông Cao Minh Hòa, Chủ tịch Công đoàn kiêm Công ty Cổ phần Sữa TH



Ngay sau tham luận, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Ân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã đặt ra một câu hỏi phản biện thẳng thắn: "Làm thế nào để kiểm soát và đánh giá được kết quả thực chất sau đào tạo, để thuyết phục doanh nghiệp chịu bỏ nguồn lực đầu tư cho công nhân?"

Trả lời câu hỏi này, ông Cao Minh Hòa thừa nhận việc thuyết phục doanh nghiệp đầu tư cho đào tạo ban đầu không hề đơn giản, nhất là khi hiệu quả chưa được nhìn thấy ngay. Giải pháp của đơn vị là chủ động chọn lọc đào tạo những công nhân có tiềm năng, sau đó lấy kết quả thực tế để chứng minh.

"Có những sáng kiến của người lao động chỉ trong vòng 3 tháng đã giúp công ty tiết kiệm khoảng 12 tỷ đồng. Chính những sản phẩm cụ thể đó là cơ sở vững chắc nhất để thuyết phục doanh nghiệp tiếp tục rót vốn cho đào tạo," ông Hòa dẫn chứng.

Về cơ chế đánh giá, ông Hòa cho biết doanh nghiệp áp dụng quy trình bài bản: Đánh giá năng lực đầu vào của người lao động, xây dựng lộ trình đào tạo rõ ràng và áp dụng hệ thống KPI cả về lý thuyết lẫn thực hành. Đặc biệt, hệ thống KPI này được gắn trực tiếp với lộ trình phát triển sự nghiệp, mỗi cấp độ năng lực tương ứng với một khung lương nhất định. Khi người lao động đạt tiêu chí và được nâng lên cấp độ cao hơn, thu nhập của họ cũng được cải thiện tương ứng. Đây chính là động lực thiết thực nhất để người lao động không ngừng học hỏi và sáng tạo.

Hàng nghìn tỷ đồng làm lợi từ những sáng kiến cơ sở

Minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của phong trào thi đua lao động sáng tạo đến từ các "thủ phủ" công nghiệp lớn của cả nước.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai cho biết địa phương hiện quản lý gần 2.300 công đoàn cơ sở với hơn 750.000 đoàn viên đang làm việc trong 43 khu, cụm công nghiệp, với tổng số lao động tại các tổ chức, doanh nghiệp lên tới khoảng 2,43 triệu người. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của địa phương.

Trong bối cảnh đó, các cấp công đoàn thành phố đã đổi mới công tác thi đua theo hướng bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, khen thưởng công khai, minh bạch và hướng trực tiếp đến người lao động trực tiếp. Các phong trào tiêu biểu như "Lao động giỏi, lao động sáng tạo," "Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động" và phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được duy trì hiệu quả.

Kết quả mang lại hết sức ấn tượng khi đã 563.783 ý tưởng, sáng kiến và phần việc của công nhân lao động trong khối doanh nghiệp; 119.898 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và giải pháp sản xuất trong các lĩnh vực dệt may, giày da, cơ khí, điện tử, chế biến gỗ... đã được ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi cho doanh nghiệp trên 1.068 tỷ đồng.

Không chỉ thúc đẩy sản xuất, các cấp Công đoàn tại đây còn chủ động tham gia đối thoại, thương lượng tập thể, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Những con số thực tiễn từ Nghệ An hay Đồng Nai đã khẳng định một thực tế: Khi tổ chức Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp, khơi dậy được sức sáng tạo và chăm lo tốt cho người lao động, mục tiêu tăng trưởng kinh tế đột phá hoàn toàn nằm trong tầm tay./.

Không gian trưng bày các công trình, sản phẩm, sáng kiến, sáng tạo tiêu biểu của đoàn viên, người lao động toàn quốc tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại hội XIV Công đoàn: Đổi mới tư duy, hoạt động tiếp tục hướng mạnh về cơ sở Trong nhiệm kỳ 2026-2031, hoạt động công đoàn sẽ tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo, tinh thần cống hiến của lực lượng lao động.