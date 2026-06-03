Lâm Đồng: Tuyến đường kết nối cao tốc Bắc-Nam với biển tiếp tục lỡ hẹn

Ngày 3/6, Ban Quản lý dự án số 2 tỉnh Lâm Đồng cho biết dự án đường ven biển 719B đoạn Phan Thiết-Kê Gà (tỉnh Lâm Đồng) vẫn chưa thể thi công hoàn thành do vướng mặt bằng kéo dài tại khu vực mỏ khai thác titan.

Công trình có chiều dài hơn 25km, với tổng mức đầu tư 1.274 tỷ đồng, được khởi công tháng 11/2020, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2024.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án số 2, hiện dự án thi công đạt khoảng 70% khối lượng hợp đồng.

Cụ thể đã triển khai trên mặt bằng được bàn giao, thi công hoàn thành đưa vào khai thác đoạn từ đầu tuyến giao với Quốc lộ 1A đến cầu Suối Nhum, chiều dài khoảng 17,8km.

Còn lại các đoạn tuyến với tổng chiều dài khoảng 3,88km đi qua khu vực khai thác mỏ titan của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tân Quang Cường chưa bàn giao mặt bằng thi công.

Ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án số 2, cho biết dự án có tổng diện tích đất thu hồi là 147 ha/335 hồ sơ; hiện đã phê duyệt phương án bồi thường 318/335 hồ sơ, đạt 94,9%.

Các đơn vị đã chi trả tiền bồi thường 314/335 hồ sơ, đạt 93,7%. Dù phần lớn khối lượng công việc đã hoàn thành, vướng mắc về thủ tục đóng cửa mỏ khiến dự án trọng điểm này bị chậm tiến độ. Chỉ khi hoàn tất thủ tục đóng cửa mỏ và được chấp thuận, khu vực này mới có thể bàn giao cho địa phương để triển khai thi công đồng bộ.

Dự án đường ven biển 719B đoạn Phan Thiết-Kê Gà (tỉnh Lâm Đồng) đoạn tuyến bị “nghẽn” chưa thể thi công do vướng mỏ khai thác titan. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Đoạn tuyến qua dự án khai thác titan của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tân Quang Cường, chiều dài khoảng 3,88km chưa bàn giao mặt bằng.

Khu vực đoạn tuyến này có 4 khu vực khai thác titan, cụ thể: Khu vực 1 (0,88 km/7,45 ha) và Khu vực 4 (0,93 km/5,16 ha), đơn vị đã khai thác và hoàn thổ xong, đang hoàn tất các thủ tục bàn giao mặt bằng.

Tháng 9/2025, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Quang Cường đã nộp hồ sơ cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ một phần tại khu vực 1 và khu vực 4.

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề nghị công ty bổ sung, hoàn thiện phương án đóng cửa mỏ diện tích khu vực khai thác titan. Tháng 5/2026, công ty đã hoàn thiện bổ sung và nộp lại hồ sơ phương án đóng cửa mỏ cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và hiện đang chờ kết quả.

Đối với khu vực 3 (0,97 km/8,43 ha), công ty đã khai thác, hoàn thổ xong. Riêng khu vực 2 (1,10 km/9,28 ha), hiện công ty đang khai thác và dự kiến đến tháng 12/2026 mới khai thác xong và sau đó sẽ làm thủ tục đóng cửa mỏ chung một lần cho khu vực 2 và khu vực 3.

Ban Quản lý dự án số 2 cũng kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng tiếp tục phối hợp, đôn đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tân Quang Cường và các đơn vị liên quan sớm hoàn tất các thủ tục đóng cửa mỏ và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.

Bên cạnh đó, kiến nghị Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành tiếp tục vận động một hộ dân tại nút giao giữa ĐT.719B và ĐT.719 bàn giao mặt bằng; trường hợp hộ không chấp hành thì đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành thực hiện các thủ tục cưỡng chế theo quy định.

Dự án đường ven biển 719B đoạn hướng Kê Gà-Phan Thiết (Lâm Đồng) bị “nghẽn” chưa thể thi công do vướng mỏ khai thác titan. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Liên quan đến tuyến đường ĐT.719B nhiều lần gia hạn nhưng vẫn chưa hoàn thành, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu các đơn vị phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tân Quang Cường khẩn trương hoàn tất hồ sơ liên quan đến việc đóng cửa mỏ tại khu vực 1 và 4 để bàn giao mặt bằng.

Đối với khu vực 2 và 3, công ty phải tập trung thi công, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng sớm hoàn tất hồ sơ bồi thường, bàn giao mặt bằng thi công các đoạn tuyến còn lại.

Dự án đường ven biển 719B đoạn Phan Thiết-Kê Gà là tuyến đường trọng điểm của tỉnh, kết nối tuyến cao tốc Bắc-Nam, Quốc lộ 1A với tuyến đường ven biển, kỳ vọng tạo ra sức hút phát triển du lịch và chuỗi đô thị ven biển phía Nam của tỉnh.

Tuy nhiên, sau hơn 5 năm triển khai, những vướng mắc của dự án vẫn chưa được giải quyết, khiến tuyến đường quan trọng chưa thể đưa vào khai thác đồng bộ, ảnh hưởng đến mục tiêu kết nối hạ tầng và phát triển kinh tế phía Nam của tỉnh./.

Yêu cầu khắc phục tồn tại của Dự án du lịch ven biển hơn 258 tỷ đồng Thanh tra tỉnh chỉ ra công tác quản lý dự án, phối hợp giữa các đơn vị liên quan có thời điểm chưa chặt chẽ, dẫn đến việc xử lý các tồn tại, phát sinh trong quá trình triển khai chưa kịp thời.