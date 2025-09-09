Đắk Lắk: Khó giải phóng mặt bằng tuyến đường bộ ven biển tỉnh

Tại Công điện số 131/CĐ-TTg ngày 11/8/2025, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các địa phương; trong đó có tỉnh Đắk Lắk, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hệ thống đường bộ ven biển.

Dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn kết nối xã Tuy An Đông với phường Bình Kiến được khởi công từ năm 2025 nhưng đang gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Nam cho biết, hiện nay địa phương mới bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư được 700m.

Chính quyền địa phương đã phối hợp với đơn vị tư vấn để làm giá đất và quy chủ được 440/457 thửa đất. Những thửa còn lại đang được cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục và ra thông báo thu hồi đất.

Đối với 144 căn nhà bị ảnh hưởng, Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Nam cùng với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Sông Cầu kiểm đếm và áp giá đền bù.

Gói thầu số 01XL thi công xây lắp toàn bộ công trình đường bộ ven biển đoạn kết nối xã Tuy An Đông với phường Bình Kiến có giá trị hợp đồng 890,901 tỷ đồng.

Đơn vị thi công là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải và nhà thầu phụ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Lập đảm nhận. Dự án khởi công tháng 5/2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2028.

Do còn vướng giải phóng mặt bằng nên nhà thầu mới thi công nền đường đoạn xử lý đất yếu tuyến từ Km15+633-Km17+850 và đắp nền đường đoạn Km23+900-Km24+450. Giá trị khối lượng công trình mới chỉ đạt 0,7% giá trị hợp đồng.

Theo ông Nguyễn Khoa Khanh, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (đại diện chủ đầu tư) vướng mắc của dự án này là giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng các khu tái định cư để bàn giao đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Để thực hiện đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là dự án phải hoàn thành dự án trong giai đoạn 2026-2030, các địa phương cần sớm tháo gỡ “nút thắt” này.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk có yêu cầu việc bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn thành toàn bộ phương án trong tháng 10 tới.

Cùng với tiến độ dự án bị ảnh hưởng, việc giải ngân nguồn vốn tại Dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn kết nối xã Tuy An Đông với phường Bình Kiến cũng đang ở mức thấp so với bình quân chung của tỉnh.

Theo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, kế hoạch năm 2025 (bao gồm cả vốn kéo dài năm 2024 sang) là 772,035 tỷ đồng, đã giải ngân 321,636 tỷ đồng; riêng kế hoạch năm 2025 giải ngân 20,492 tỷ đồng, chỉ mới đạt 4,6% kế hoạch.

Dự án Tuyến đường bộ ven biển kết nối xã Tuy An Đông với phường Bình Kiến dài khoảng 14,6 km, đi qua các xã: Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam và phường Bình Kiến. Đây là dự án nhóm A với tổng mức đầu tư 2.228 tỷ đồng; trong đó: ngân sách tỉnh 628 tỷ đồng; ngân sách Trung ương 1.600 tỷ đồng.

Tổng diện tích đất cần thu hồi 72,33 ha (không bao gồm các khu tái định cư) với 1.576 thửa đất. Đến nay các địa phương mới chỉ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư 5,07 km, đạt 34,7%.

Đối với 4 khu tái định cư gồm: Đồng Nổ, Nhơn Hội (xã Ô Loan); Giai Sơn, Phú Phong (xã Tuy An Nam) và khu cải táng Phú Điềm (xã Ô Loan) đến nay chưa được khởi công xây dựng.

Ngoài ra, nhà mẫu giáo thôn Phú Phong (xã Tuy An Nam) với quy mô đầu tư tổng diện tích 1,7 ha, tổng mức đầu tư 41,058 tỷ đồng cũng mới dừng lại ở khâu phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi./.

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống đường bộ ven biển Đến nay, hệ thống đường bộ ven biển đã hoàn thành, đưa vào khai thác 1.397km; đang thi công xây dựng trên 633km; chưa đầu tư hoặc đang được chuẩn bị đầu tư trên 808km.