Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống đường bộ ven biển

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 131/CĐ-TTg ngày 11/8/2025 gửi Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hệ thống đường bộ ven biển.

Nước ta có bờ biển dài khoảng 3.260km, kéo dài từ Quảng Ninh đến An Giang với nhiều lợi thế về nguồn lợi hải sản, khoáng sản, du lịch,... và cũng là cơ sở vững chắc để triển khai các hoạt động bảo vệ chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc.

Thời gian qua, Bộ Xây dựng và các địa phương đã bám sát các chủ trương của Đảng về xây dựng đường bộ ven biển tại Nghị quyết Đại hội XIII, cũng như kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ để nỗ lực triển khai các tuyến đường bộ ven biển nhằm tạo trục giao thông liên kết các vùng ven biển, góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội các địa phương ven biển, tạo các không gian phát triển mới, tạo môi trường thúc đẩy du lịch phát triển và góp phần tăng cường quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Theo quy hoạch, hệ thống đường bộ ven biển nước ta có tổng chiều dài khoảng 2.838km, được hình thành trên cơ sở kết hợp giữa các tuyến quốc lộ và các tuyến đường địa phương. Đến nay, đã hoàn thành, đưa vào khai thác 1.397km; đang thi công xây dựng trên 633km; chưa đầu tư hoặc đang được chuẩn bị đầu tư trên 808km.

Chính phủ đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong công tác chuẩn bị đầu tư, tổ chức triển khai thực hiện các dự án đường bộ ven biển trong thời gian vừa qua. Đến nay đã đạt và vượt mục tiêu cả nước có trên 1.000km đường bộ ven biển vào năm 2025 đặt ra tại Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ.

Tuy nhiên, việc triển khai đầu tư để hoàn chỉnh toàn tuyến đường ven biển còn chưa đồng bộ, chưa liền mạch nên hiệu quả tổng thể liên kết khu vực, vùng của tuyến đường còn hạn chế.

Huy động thêm máy móc, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, bảo đảm vượt tiến độ tối thiểu 3 tháng

Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án đường bộ ven biển, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, cũng như đáp ứng sự mong mỏi của các tầng lớp nhân dân sinh sống tại các vùng ven biển, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương xác định việc đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư để sớm hoàn thành toàn tuyến đường bộ ven biển là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, bố trí các nguồn lực hợp pháp.

Cần cụ thể hóa nhiệm vụ hoàn thành các dự án đường ven biển vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 để làm mục tiêu phấn đấu hoàn thành.

Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Cà Mau, An Giang,... chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu rà soát lại tiến độ thi công, huy động thêm máy móc, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, xuyên ngày nghỉ, ngày lễ và có các giải pháp kỹ thuật cần thiết để rút ngắn thời gian hoàn thành, nâng cao chất lượng, đưa các dự án vào khai thác, bảo đảm vượt tiến độ tối thiểu 3 tháng; riêng đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025 phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 19/12/2025.

Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, Cần Thơ, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, An Giang... rà soát ưu tiên bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư, nâng cấp các đoạn tuyến đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư (đặc biệt các dự án ODA) để triển khai thi công xây dựng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ tuyến đường bộ ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang trước năm 2030.

Tháo gỡ vướng mắc về bãi đổ thải, vật liệu xây dựng... bảo đảm tiến độ dự án

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các địa phương tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến bãi đổ thải vật liệu, cung cấp vật liệu xây dựng thông thường... bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan rà soát, cân đối nguồn vốn để hỗ trợ bố trí vốn đối với các đoạn tuyến chưa được chuẩn bị đầu tư; hỗ trợ địa phương đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án ODA dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030.

Bộ Xây dựng tổng hợp, theo dõi, nắm bắt tình hình, chủ động đôn đốc các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kịp thời tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền nếu có.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn theo thẩm quyền.Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Hợp long cầu Lạc Quần trên tuyến đường bộ Nam Định-Lạc Quần-Đường bộ ven biển Cầu Lạc Quần là công trình cầu lớn nhất thuộc Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định-Lạc Quần-Đường bộ ven biển, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 21 đoạn qua địa bàn Nam Định.