Tuổi trẻ các cơ quan Đảng Trung ương tiếp sức vùng biên xứ Lạng

Trong hai ngày 2-3/6, Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức Lễ ra quân “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026” tại tỉnh Lạng Sơn với nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực.

Đồng hành cùng đồng bào vùng cao

Sau các đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, nhiều địa phương tại tỉnh miền núi Lạng Sơn bị thiệt hại nặng về hạ tầng giao thông, nhà ở, trường lớp học... Với tinh thần hướng về cơ sở, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đồng hành, hỗ trợ bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương đã triển khai chuỗi hoạt động hướng về đồng bào vùng khó khăn.

Điển hình là Công trình thanh niên “Đường bêtông nông thôn” tại thôn 2, xã Quốc Việt, tỉnh Lạng Sơn do Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam phát động, văn phòng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hỗ trợ kinh phí. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Công trình có tổng trị giá 120 triệu đồng, trong đó Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Văn phòng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hỗ trợ 50 triệu đồng, người dân trên địa bàn đối ứng 70 triệu đồng, Ủy ban Nhân dân xã hỗ trợ ximăng. Đường bêtông nông thôn dài 285m, dày 14cm, rộng 3m, khi đưa vào sử dụng giúp người dân thuận lợi đi lại, tạo điều kiện cho học sinh đến trường an toàn, hỗ trợ vận chuyển nông sản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Ông Nông Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quốc Việt chia sẻ, năm 2025 do ảnh hưởng của cơn bão số 9 và số 10, địa bàn xã bị ảnh hưởng nặng với 4 thôn bị cô lập. Nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, 7 vị trí sạt lở nghiêm trọng.

Là địa phương biên giới còn nhiều khó khăn, việc được hỗ trợ xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông và chiếu sáng nông thôn có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo đảm an ninh, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội. Hiện nay toàn xã tỷ lệ đường giao thông nông thôn cứng hóa có tỷ lệ thấp, mới đạt 57%. Nhiều tuyến đường xã và ngõ xóm chưa được bêtông hóa, gây khó khăn cho việc đi lại lưu thông của người dân. Xã mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để từng bước nâng cao cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn và đời sống bà con trong xã.

Các đại biểu thăm nơi vẽ tranh của các cháu tại Mái ấm tình thương Vinh Sơn, xã Thất Khê. (Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN)

Anh Nguyễn Xuân Khôi, Phó Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương cho biết, với tinh thần xung kích vì cuộc sống cộng đồng, Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa với mong muốn giúp đỡ người dân giảm bớt khó khăn. Công trình thắp sáng đường quê, đường giao thông nông thôn và trao quà cho những gia đình khó khăn tổng giá trị khoảng 650 triệu đồng.

Thời gian tới, Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục phối hợp với các đơn vị triển khai nhiều phần việc ý nghĩa hướng về cơ sở trong cả nước, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Theo Bí thư Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam Lê Minh Đức, việc lựa chọn triển khai công trình thanh niên “Đường bêtông nông thôn” tại xã Quốc Việt xuất phát từ thực tế địa phương còn gặp nhiều khó khăn sau thiên tai.

"Sau bão lũ, cái người dân cần không chỉ sự hỗ trợ trước mắt mà còn là những công trình phục vụ lâu dài cho đời sống dân sinh. Chúng tôi mong muốn góp phần nhỏ bé của tuổi trẻ để đồng hành cùng địa phương trong quá trình tái thiết và ổn định cuộc sống,” Bí thư Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam chia sẻ.

Về phía đơn vị đồng hành, ông Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Vietcombank cho biết, Vietcombank luôn xác định an sinh xã hội và đầu tư cho giáo dục là một trong những trụ cột quan trọng, được triển khai rộng khắp trên cả nước, đặc biệt tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Việc đồng hành cùng Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam triển khai công trình “Đường bêtông nông thôn” tại xã Quốc Việt không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của Vietcombank đối với cộng đồng và sự phát triển của địa phương...

Lan tỏa tinh thần vì cộng đồng

Trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 tại tỉnh Lạng Sơn, Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương còn tổ chức khánh thành công trình “Thắp sáng đường thôn” tại thôn Pò Lạn, xã Quốc Việt; thăm, tặng quà thiếu nhi tại mái ấm tình thương Vinh Sơn, xã Thất Khê; khám, cấp phát thuốc miễn phí tại Trạm Y tế xã Kháng Chiến; trao tặng tủ sách thanh niên cho điểm Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kháng Chiến, tỉnh Lạng Sơn.

Trao tặng khu vui chơi cho trường mầm non Kháng Chiến, Lạng Sơn. (Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN)

Anh Đoàn Thành Công, Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn cho biết, thực hiện Đề án tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030, Tỉnh đoàn đã rà soát với 11 xã biên giới trên địa bàn và các thôn khó khăn; kết hợp với các xã biên giới kêu gọi nguồn lực giúp đỡ nhân dân.

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026, Tỉnh đoàn phối hợp với Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương triển khai chuỗi hoạt động thực sự thiết thực tại các xã biên giới, địa phương đặc biệt khó khăn. Đây là những công trình góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân vùng biên, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Trong thời gian tới, Tỉnh đoàn Lạng Sơn chủ động triển khai, xây dựng kế hoạch kết nối với các đơn vị tình nguyện đồng hành cùng các chương trình như hành quân xanh, kỳ nghỉ hồng, hoa phượng đỏ, tiếp sức mùa thi... với nhiều công trình, hoạt động thiết thực và hiệu quả.

Từ những con đường mới được bê tông hóa, những ánh điện thắp sáng đường quê cho đến những tủ sách thanh niên hay các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, có thể thấy rõ dấu ấn của tinh thần tình nguyện, sự tiên phong và trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ các cơ quan Đảng Trung ương trong hành trình dựng xây và phát triển đất nước.

Hình ảnh màu áo xanh tình nguyện hiện diện nơi bản làng vùng sâu, vùng xa, nơi biên cương của Tổ quốc một lần nữa khẳng định tinh thần vì cộng đồng, trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ, đúng như lời căn dặn của Bác Hồ: "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên"./.

Niềm tự hào của thanh niên TTXVN trong dịp lễ trọng đại của đất nước Diệu Linh chia sẻ được góp mặt trong khối diễu hành, đồng hành với những đồng nghiệp tiêu biểu của ngành báo chí cách mạng là niềm tự hào to lớn và cũng là trách nhiệm thiêng liêng của tuổi trẻ TTXVN.