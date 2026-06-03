Nghệ An thông tuyến ách tắc, giải toả cô lập bản Na Ngân

Chiều 3/6, ông Lương Văn Ủn, Trưởng bản Na Ngân, xã Nga My (tỉnh Nghệ An) cho biết, khoảng lúc 21 giờ ngày 2/6, mưa lớn kéo dài xảy ra trên địa bàn khiến tuyến đường đất độc đạo nối trung tâm xã Nga My, qua nhiều bản vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống vào bản Na Ngân xuất hiện 1 điểm sạt lở đất, cây rừng. Việc này khiến cả bản với gần 160 hộ, gần 740 nhân khẩu, đều là đồng bào dân tộc Thái bị cô lập trong đêm.

Trong sáng sớm 3/6, Ban quản lý bản Na Ngân đã huy động hơn 10 người dân mang theo các loại dụng cụ dao, cưa, cuốc di chuyển bằng xe máy lên hiện trường sạt lở để cưa hạ cây, san gạt đất, giải phóng vật cản, tạo mặt bằng nền đường đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện, an toàn.

Sau khoảng gần 1 giờ đồng hồ, với sự nỗ lực, quyết tâm của cộng đồng dân bản, đến hơn 8 giờ cùng ngày, điểm sạt lở đã được xử lý xong, tuyến đường được thông tuyến trở lại.

Ông Lương Văn Ủn, Trưởng bản Na Ngân cho biết thêm, địa điểm sạt lở gây tắc đường nằm cách bản khoảng 8km.

Ngoài đất, nhiều loại cây rừng, dây leo đổ xuống do sụt trượt cả mảng lớn từ bên vách taluy dương xuống, có 2 cây gỗ lớn án ngữ ngang tuyến đường khiến công tác giải phóng hành lang tuyến đường theo cách thức thủ công của dân bản gặp nhiều khó khăn, vất vả.

Rất may, sự cố xảy ra trong đêm, đây là thời điểm người dân trong bản ít lưu thông trên tuyến đường nên sự cố tắc đường không ảnh hưởng lớn đến cộng đồng dân bản.

Chỉ một số ít người đi làm nương rẫy, khi trở về không qua được điểm sạt lở đành phải quay lại lán nương tá túc qua đêm.

Trong bản có 2 điểm trường mầm non và tiểu học, nhưng thời điểm này các cháu đã nghỉ Hè, không ảnh hưởng đến việc ra trường, đến lớp của các cháu.

Theo chính quyền xã Nga My (tỉnh Nghệ An), bản Na Ngân là 1 trong 3 bản vùng đệm, nằm hoàn toàn trong đại ngàn Pù Huống, cách trung tâm xã hơn 20km bằng con đường đất độc đạo vắt lưng chừng núi.

Nhiều năm qua, giao thông vào các bản Na Ngân, Na Kho, Xốp Kho gặp nhiều khó khăn do thường xảy ra sạt lở, nhất là vào mùa mưa, lũ, bão.

Riêng bản Na Ngân, trong trận lũ ống, lũ quét xảy ra trên suối Nậm Ngân vào cuối tháng 10/2025, bản này đã gánh chịu hậu quả nặng nên khi nhiều nhà dân bị sạt lở đất đá, lũ cuốn trôi, ruộng vườn, hoa màu, ao cá bị san lấp.

Đặc biệt, đường giao thông bị chia cắt do sạt lở núi, sụt trượt taluy, trôi cầu tạm khiến cả bản bị cô lập hơn 10 ngày.

Hiện nay, các tại các suối ở các vị trí khe Hưng, khe Tàng Khám của tuyến đường này đã có cầu tạm. Các đoạn suối Nậm Ngân chảy qua gồm khe Đền, khe Bống người dân vẫn phải lội bộ qua khi ra, vào bản vì chưa có cầu.

Tuyến đường vào bản Na Ngân, sau trận lũ xảy ra vào cuối tháng 10/2025 đã được nâng cấp, mở rộng lòng đường, san gạt những điểm có nguy cơ sạt trượt, sụt lún. Tuy nhiên, nếu mưa lớn xảy ra nhiều giờ vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Chính quyền địa phương xã Nga My khuyến cáo người dân trong các bản vùng đệm chú ý theo dõi thông tin, diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó với tình hình sạt lở, nước lũ bất ngờ dâng cao; đặc biệt là khi trời mưa, vào đêm tối, hạn chế di chuyển trên tuyến đường.

Khi có sự cố xảy ra do thiên tai, người dân cần nhanh chóng thông tin cho chính quyền địa phương để có phương án xử lý, khắc phục sớm, hiệu quả./.

Nghệ An: Bản làng Na Ngân “hồi sinh” sau lũ dữ giữa đại ngàn Với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt với quyết tâm chung tay xây dựng bản làng, nhịp sống tại bản Na Ngân sau lũ hồi sinh theo chiều hướng tích cực.