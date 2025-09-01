Niềm tự hào của thanh niên TTXVN trong dịp lễ trọng đại của đất nước

Tham gia, góp sức cho thành công của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là niềm tự hào, nhiệm vụ vinh quang; là nguồn cảm hứng, cổ vũ to lớn cho thế hệ trẻ cả nước, lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Niềm tự hào, một trải nghiệm thiêng liêng

Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam trong lễ diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 có 170 phóng viên, biên tập viên, sinh viên ưu tú đến từ 10 cơ quan báo chí và cơ sở đào tạo báo chí lớn của cả nước.

Là một trong 17 đoàn viên đại diện cho tuổi trẻ TTXVN tham gia Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam trong lễ diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, chị Cao Chử Diệu Linh, Phó Bí thư chuyên trách Đoàn Thanh niên TTXVN, chia sẻ được góp mặt trong khối diễu hành, cùng đồng hành với những đồng nghiệp tiêu biểu của ngành báo chí cách mạng, đối với chị là niềm tự hào to lớn và cũng là trách nhiệm thiêng liêng của tuổi trẻ TTXVN - tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ nhà báo đi trước.

Suốt gần một tháng qua, những người làm báo trẻ đã trải qua quá trình tập luyện với cường độ cao, trong điều kiện thời tiết hết sức thất thường - khi nắng gắt, lúc mưa rào. Có những ngày tập luyện kéo dài nhiều giờ, mồ hôi ướt đẫm áo, bước chân rã rời. Nhưng trong từng bước đi, chúng tôi luôn động viên nhau giữ vững đội hình, duy trì kỷ luật và tinh thần đoàn kết. Khó khăn, vất vả cũng chính là thử thách để rèn luyện ý chí và sự bền bỉ của tuổi trẻ.

Điều đặc biệt là trong khi tập luyện, cơ quan cũng đang ở giai đoạn rất bận rộn với nhiều công việc, sự kiện lớn.

Bản thân chị Diệu Linh cũng như nhiều đồng chí khác phải sắp xếp thời gian hết sức chặt chẽ: tranh thủ giờ nghỉ giải lao để xử lý những công việc gấp qua điện thoại, sau buổi tập lại quay về cơ quan làm việc đến tối muộn. Có vất vả, có áp lực, nhưng trong lòng chúng tôi luôn tràn đầy nhiệt huyết vì đây là nhiệm vụ thiêng liêng, là niềm tự hào khó có thể lặp lại trong cuộc đời làm báo.

Chị Diệu Linh chia sẻ những người làm báo trẻ đã may mắn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ hết sức tận tình từ Hội Nhà báo Việt Nam, Cục Báo chí, sự huấn luyện chu đáo của Bộ Tư lệnh Thủ đô, cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban lãnh đạo TTXVN cũng như các đơn vị trong cơ quan. Sự động viên ấy là nguồn sức mạnh lớn lao, giúp toàn tâm toàn ý tập luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Được sải bước trên Quảng trường Ba Đình lịch sử trong ngày Quốc khánh là niềm tự hào, một trải nghiệm thiêng liêng, một dấu ấn sâu đậm trong tuổi trẻ của tôi. Tôi tin rằng hình ảnh đoàn viên thanh niên TTXVN trong khối diễu hành sẽ là minh chứng rõ ràng cho tinh thần xung kích, kỷ luật, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ cơ quan Thông tấn quốc gia - luôn sẵn sàng góp sức mình vào sự nghiệp chung của đất nước,” Phó Bí thư chuyên trách Đoàn Thanh niên TTXVN chia sẻ.

Cũng dịp này, Đoàn Thanh niên TTXVN còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: tặng báo Tuần Tin tức kèm trang in để độc giả tự tay dựng mô hình "Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trên Quảng trường Ba Đình" và phát nước miễn phí cho người dân, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Mỗi giờ tập luyện là một giờ quyết tâm

Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập, nắng cũng đứng mà mưa cũng không nghỉ, các khối đứng của lễ diễu binh, diễu hành đã tập luyện hơn 4 tháng trong mọi điều kiện thời tiết để hướng đến thành quả là góp phần cho thành công của lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước là chia sẻ của binh nhất Vũ Quốc Thái, người lính trẻ tham gia đội hình đứng Cảnh sát cơ động.

Quá trình tập luyện từ trong trường đến tham gia các khối, nhiều vất vả nhưng với niềm tự hào là động lực để vượt qua, để hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi lần tập luyện, các chiến sỹ trong khối phải tập đứng nghiêm tại chỗ trong hơn 4 tiếng đồng hồ.

“3 tiếng đầu thì đứng bằng thể lực, nhưng 1 tiếng cuối thì phải nỗ lực với ý chí cao, nhất là khi thời tiết khắc nghiệt. Mỗi giờ tập luyện là một giờ quyết tâm, mỗi ngày trên thao trường là một ngày tiến bộ. Đặc biệt, phải luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ,” người lính trẻ Vũ Quốc Thái chia sẻ.

Tuổi trẻ, thanh niên không chỉ xung kích, dấn thân phục vụ các hoạt động kỷ niệm, mà còn tham gia góp sức, hỗ trợ cho thành công của lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Anh Phạm Quang Cường, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ, cho biết thời gian vừa qua, các đoàn công tác của Đoàn Thanh niên Chính phủ đã tới thăm, động viên các cán bộ, chiến sỹ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Miếu Môn.

Đoàn Thanh niên Chính phủ cũng đến động viên, thăm hỏi cùng những phần quà ý nghĩa tới các chiến sỹ Công an Nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Những món quà nhỏ mà đoàn công tác mang đến dù giản dị, nhưng gói trọn trong đó là tình cảm, là lời cảm ơn chân thành; là sự cổ vũ, động viên các đồng chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, góp phần cho thành công của ngày lễ trọng đại của đất nước./.

Đoàn Thanh niên TTXVN phát nước miễn phí phục vụ đồng bào xem diễu hành, diễu binh A80 Đoàn TTXVN tổ chức phát nước miễn phí tại 4 điểm ở Hà Nội trong hai ngày 27 và 30/8, nhằm tiếp sức cho người dân tham gia hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.