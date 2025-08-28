Đoàn Thanh niên TTXVN phát nước miễn phí phục vụ đồng bào xem diễu hành, diễu binh A80

Đoàn TTXVN tổ chức phát nước miễn phí tại 4 điểm ở Hà Nội trong hai ngày 27 và 30/8, nhằm tiếp sức cho người dân tham gia hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bốn điểm phát nước được Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam lựa chọn đều nằm tại những vị trí trung tâm, nơi tập trung đông đảo người dân chờ xem các buổi diễu binh, diễu hành. Đó là: Trụ sở Thông tấn xã Việt Nam số 5 Lý Thường Kiệt, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc số 46 Liễu Giai, khu vực Tượng đài Công an nhân dân trên phố Trần Nhân Tông, và Hội Người mù Việt Nam tại số 139 Nguyễn Thái Học.

Chiều 27/8, tại điểm phát nước trước cổng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, hàng trăm người dân đã có mặt từ sớm để chờ xem diễu binh. Trong không khí rộn ràng ấy, những cốc nước mát được trao tận tay không chỉ giúp bà con giải khát, mà còn tiếp thêm năng lượng và sự thoải mái để hòa mình vào dòng người đông vui.

Hình ảnh các đoàn viên áo xanh nhiệt tình phát nước, mỉm cười thân thiện, nhắc nhở người dân bỏ rác đúng nơi quy định đã tạo nên sự gần gũi, văn minh.

Hoạt động nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa sẻ chia lớn lao, giúp bà con thêm sức khỏe và niềm vui, cùng nhau chờ đón khoảnh khắc trang nghiêm, hùng tráng của những đoàn quân diễu binh trong niềm tự hào dân tộc./.