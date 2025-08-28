Người dân phấn khích trước dàn khí tài cực chất trong buổi sơ duyệt sự kiện A80

Tại buổi sơ duyệt sự kiện A80 diễn ra tại quảng trường Ba Đình tối ngày 27/8, các lực lượng vũ trang cùng loạt khí tài quân sự cực chất đã nhận được sự quan tâm và đón chào của đông đảo người dân.

Trong buổi sơ duyệt, người dân đã có dịp chứng kiến cận cảnh đội hình xe pháo quân sự diễu binh, diễu hành sự kiện A80. Sự xuất hiện của khối xe tăng, trong đó có những chiếc xe tăng T-54B và T-55 đã được nâng cấp gây phấn khích cho nhiều người.

Đáng chú ý, Tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud B với tên lửa đối đất R 17E là khí tài được quan tâm nhất xuất hiện tại lễ diễu binh. Có thể thấy, các đoàn khí tài quân sự đi giữa tiếng reo hò, cổ vũ của đông đảo người dân dọc các con phố trung tâm Thủ đô Hà Nội./.