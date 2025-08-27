Người dân Thủ đô hân hoan chào đón các khối diễu binh, diễu hành A80

Tin cùng chuyên mục
Các khối diễu hành hùng tráng đi qua các tuyến phố của Thủ đô Hà Nội
Từ những ngày luyện tập vất vả, các khối diễu hành uy nghi sải bước trên đường phố Hà Nội. Hàng ngũ thẳng tắp, bước chân đồng đều, họ mang khí thế hùng tráng trong tiếng reo hò vang trời của người dân.
Giải thể Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/8/2025 về việc giải thể Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An.
Người dân hò reo khi thấy Thượng úy Lê Hoàng Hiệp cùng Khối Tác chiến điện tử
Thượng úy Lê Hoàng Hiệp thuộc Khối Tác chiến điện tử, khi diễu binh qua khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám đã thu hút sự chú ý của người dân hai bên đường.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 10 lĩnh vực: hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non...
Ký ức kháng chiến bừng sáng trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Trong không khí chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối 27/8 tại khu vực Liễu Giai (Hà Nội), những cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến xúc động chia sẻ về ký ức một thời lửa đạn.
Đoàn phim Mưa đỏ thu hút sự quan tâm tại buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành
Sự hiện diện của đoàn phim "Mưa đỏ" tại buổi sơ duyệt không chỉ làm tăng thêm sự lan tỏa của bộ phim, mà còn góp phần khơi dậy tình cảm, niềm tự hào dân tộc trong dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước.
Bão số 5: Tập trung khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống người dân
Bão số 5 và hoàn lưu bão đã làm 5 người chết, 3 người mất tích do lũ cuốn trôi; 47 người bị thương; nhiều ngôi nhà bị sập; hàng nghìn ngôi nhà tốc mái, hư hại và bị ngập trong nước...
Xem trực tiếp Sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành ngày 27/8
Tối nay (27/8), tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội diễn ra buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Quân đội Campuchia gây ấn tượng mạnh bằng màn tập trước sơ duyệt sự kiện A80
Trước thềm buổi sơ duyệt diễu binh sự kiện A80, không khí tại quảng trường Ba Đình vô cùng trang nghiêm. Các khối diễu binh quân đội Nga, Lào, Campuchia đã có màn tập dượt trước giờ sơ duyệt.
Đà Nẵng: Khống chế kịp thời đám cháy xưởng cơ khí
Thông tin từ người dân trong khu vực, vào 17 giờ cùng ngày, lửa bùng phát bên trong khu xưởng cơ khí có diện tích khoảng 100m2. Người dân nghe nhiều tiếng nổ kèm cột khói đen bốc cao hàng chục mét.
Cận cảnh các khối diễu binh vào vị trí, sẵn sàng cho buổi sơ duyệt trên quảng trường Ba Đình
Buổi sơ duyệt bao gồm các khối thuộc quân đội, công an, quần chúng, khối đứng, dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng. Bên cạnh đó, tại buổi sơ duyệt sẽ có khối quân đội các nước như: Nga, Lào, Campuchia.
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo
Ngày 22/8/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 71-NQ/TW).
Không khí tại Quảng trường Ba Đình trước giờ sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành
Buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra lúc 20 giờ hôm nay (ngày 27/8) tại Quảng trường Ba Đình.
Ảnh hưởng bão số 5: Còn 49 vị trí ách tắc giao thông trên các tuyến đường bộ
Cục Đường bộ Việt Nam thông tin, trong tổng số 49 vị trí ách tắc giao thông này, địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 25 vị trí gồm 19 vị trí ngập nước và 6 vị trí sạt ta luy dương...
Đặc xá 2025 đợt 2: Chính sách nhất quán trong thúc đẩy, bảo vệ quyền con người
Hồ sơ đề nghị đặc xá được kiểm tra, thẩm định qua nhiều cấp với sự tham gia của nhiều cơ quan ban, ngành chức năng và đặc biệt là sự giám sát của các tổ chức xã hội và nhân dân.
Người dân hát vang 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng' trước giờ sơ duyệt diễu binh
Trước giờ sơ duyệt diễu binh, hàng trăm người dân Thủ đô đã có mặt tại các tuyến phố từ sớm, cùng hòa giọng hát vang lời bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng."
Cảm xúc nghẹn ngào, háo hức của người dân chờ xem buổi tổng hợp luyện diễu binh
Với nhiều người dân, các hoạt động diễu hành diễu binh là sự kiện lớn của đất nước, đây cũng là thời điểm để thể hiện lòng biết ơn và tình yêu với Tổ quốc.
Quảng trường Ba Đình trước giờ G: Quân dân một lòng, háo hức chờ buổi sơ duyệt
Tại quảng trường Ba Đình, rất đông người dân đã kiểm tra an ninh và vào ổn định vị trí ở các khán đài. Lực lượng biểu diễn mà trống hội cũng tập kết vào vị trí, tập dượt chuẩn bị cho buổi sơ duyệt.
Quảng Trị: Bàn giao 100 nhà mới cho hộ dân tộc thiểu số nghèo nơi biên giới
Tại xã Trường Sơn, những ngôi nhà mới đã được hoàn thành, đảm bảo tiêu chuẩn, chắc chắn, an toàn, thẩm mỹ, công năng phù hợp với phong tục tập quán của người dân.
Người dân háo hức chờ sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành
Trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, rất đông người dân đã có mặt hai bên đường để chờ đón đoàn diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Các diễn viên, người đẹp chia sẻ niềm tự hào trước buổi sơ duyệt A80
Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 cho biết được tham gia diễu binh, diễu hành, bản thân mong muốn có thể lan tỏa được thông điệp của người phụ nữ quân đội; cũng như vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
Thành phố Hồ Chí Minh giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục công lập
Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đổi mới quản trị nhà trường, giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục công lập; đảo đảm công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng.
Người dân đốt vàng mã làm cháy phụ kiện trang trí cầu ở hồ Xuân Hương
Hình ảnh đăng tải trên các trang mạng xã hội cho thấy lửa bùng phát, bốc cháy dữ dội trên cầu chữ Y. Tại hiện trường, các hạng mục bằng nhựa trang trí ở lan can và mặt cầu bị lửa thiêu rụi.
Người dân nô nức đổ về trung tâm Hà Nội, đếm ngược chờ buổi sơ duyệt sự kiện A80
Hôm nay 27/8, Lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra tại quảng trường Ba Đình. Ghi nhận tại một số tuyến phố chính, không khí đã rất nhộn nhịp từ sớm.
Biểu dương, khen thưởng các đơn vị phá nhanh nhiều vụ án nghiêm trọng
Công an Quảng Trị tặng thưởng các đơn vị lập thành tích xuất sắc trong điều tra nhanh vụ án bắn chết người và bắt giữ tội phạm nguy hiểm, giữ vững an ninh địa phương.
Bộ Nội vụ tiếp nối hành trình cùng đất nước hiện thực hóa khát vọng của dân tộc
Trong hành trình 80 năm qua, dù ở bất kỳ giai đoạn nào, trong hoàn cảnh khó khăn nào ngành Nội vụ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó.
Bắc Ninh: Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ nhiều đối tượng
Công an Bắc Ninh triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ gần 1,3kg ma túy các loại và mở rộng điều tra.
830 cột đèn năng lượng mặt trời và hành trình gieo mầm xanh của tuổi trẻ Việt
Hàng nghìn sinh viên tình nguyện với sự đồng hành của Quỹ Vì tương lai xanh đã biến mùa Hè thành hành trình xanh ý nghĩa khi thắp sáng hơn 33 km đường quê, cải tạo môi trường sống ở 14 tỉnh, thành.
Đông đảo tình nguyện viên tiếp nước, hỗ trợ người dân trước buổi sơ duyệt A80
Chiều 27/8, hàng trăm thanh niên tình nguyện đã xuất hiện khắp các điểm chốt ở Hà Nội để hướng dẫn người dân về chỗ ngồi, hỗ trợ nước uống trước khi diễn ra buổi sơ duyệt A80.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ
Chiều 27/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và Đại hội Thi đua yêu nước (2025-2030).