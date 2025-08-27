Xã hội

Người dân Thủ đô hân hoan chào đón các khối diễu binh, diễu hành A80

Nhiều người dân Thủ đô hò reo, ghi lại những khoảnh khắc đẹp khi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua nhiều tuyến phố trong buổi sơ duyệt nhiệm vụ A80 trong tối ngày 27/8.

Minh Sơn-Bảo Ngọc
vnp-a80-1.jpg
Từ 20 giờ tối nay 27/8, sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-a80-3.jpg
Đây là cuộc tập diễu binh, diễu hành A80 lần thứ 3 tại Quảng trường Ba Đình, trước khi diễn ra lễ Tổng duyệt cấp nhà nước từ 6 giờ 30 ngày 30/8. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-a80-4.jpg
Khối quân nhạc trong sự chào đón của người dân Thủ đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-a80-5.jpg
Các khối quân đội bắt đầu diễu binh, diễu hành quan các tuyến phố của Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
a80-6.jpg
Người dân hai bên đường hò reo, cổ vũ các nam sỹ quan quân đội tham gia Lễ diễu binh, diễu hành A80. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-a80-7.jpg
Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành chia thành nhiều hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
a80-9.jpg
Đoàn diễu binh, diễu hành đi qua Quảng trường Cách mạng Tháng 8. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-a80-11.jpg
Khối nam sỹ quan vẫy tay chào đón người dân hai bên đường xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
a80-12.jpg
Khối nữ sĩ quan Quân y. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-a80-15.jpg
Người dân vẫy cờ Đảng chào đón đoàn diễu binh, diễu hành A80. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
a80-16.jpg
Người dân hai bên đường hò reo và quay chụp ghi lại khoảnh khắc đoàn diễu binh, diễu hành A80. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-a80-17.jpg
Ai cũng cố gắng bắt trọn những khoảnh khắc đẹp của đoàn diễu binh, diễu hành trong buổi sơ duyệt nhiệm vụ A80. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
vnp-a80-18.jpg
Người dân vỗ tay, hát và hô vang những bài hát cách mạng khi đoàn diễu binh, diễu hành nhiệm vụ A80 đi qua. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
vnp-dan-1-5208.jpg
Người dân Thủ đô đã xếp hàng và ngồi chờ từ sáng để đến tối mới được xem Lễ sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành A80. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
