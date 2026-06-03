Sơn La: Tìm nguyên nhân đốm lửa tự cháy trên sân bêtông khi nắng nóng

Chiều 3/6, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Yên Châu (tỉnh Sơn La), từ ngày 25/5 đến nay, tại hộ gia đình ông Lò Văn Mi, bản Ngùa (xã Yên Châu) xảy ra hiện tượng có đốm lửa tự cháy trên nền sân bêtông vào thời điểm nắng nóng.

Cụ thể, ngày 25/5, cháy từ khoảng 12 giờ đến 14 giờ; ngày 26/5, cháy từ khoảng 13 giờ 15 phút đến 14 giờ 50 phút; ngày 27/5, cháy từ 13 giờ đến 15 giờ; từ 28/5 đến nay, đốm cháy xuất hiện vào các khung giờ nắng nóng cao điểm nhất trong ngày, kéo dài khoảng 30-40 phút.

Theo phản ánh của gia đình, đốm cháy rộng khoảng 5cm, trên nền sân bêtông trước cổng nhà (gia đình đổ sân bêtông từ tháng 11/2025, độ dày khoảng 40-50cm), khi cháy phát sinh khói trắng, tàn màu vàng.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Châu Đoàn Xuân Ngọc, ngày 26/5, khi nhận được phản ánh của Ban quản lý bản, xã đã cử đoàn công tác gồm cán bộ, nhân viên phòng Kinh tế, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã lên nắm tình hình tại hiện trường, tuyên truyền ổn định tâm lý gia đình và hướng dẫn Ban quản lý bản, hộ gia đình khoanh vùng, làm rào chắn, hạn chế người dân đi lại khu vực xảy ra hiện tượng này.

Mặc dù đốm cháy xuất hiện với diện tích nhỏ, chưa gây thiệt hại, ảnh hưởng đến kinh tế; thời gian xảy ra hiện tượng vào giữa trưa, thời điểm nắng nóng, song chưa rõ nguyên nhân nên gây tâm lý hoang mang cho gia đình và bà con nhân dân trong bản.

Để có cơ sở xử lý hiện tượng lạ này, lãnh đạo xã đã báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh nắm bắt tình hình, cho ý kiến chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác minh nguyên nhân.

Sau khi nhận được báo cáo của xã Yên Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã chỉ đạo, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh về hiện tượng cháy bất thường tại bản Ngùa; báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất giải pháp khắc phục trước ngày 10/6/2026.

Đoàn công tác của Công an tỉnh Sơn La đang tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc./.

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