Tây Ninh: Nỗ lực khống chế đám cháy tại kho phế liệu ven Quốc lộ 1

Chiều 31/5, Ủy ban Nhân dân xã Nhựt Tảo (Tây Ninh) thông tin lực lượng chức năng địa phương đang nỗ lực khống chế vụ cháy một kho phế liệu trên địa bàn. Do lửa bùng phát mạnh nên công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy bùng lên ở kho chứa phế liệu ven Quốc lộ 1 thuộc ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo.

Do chứa nhiều vật liệu dễ cháy, lại gặp gió mạnh, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, thiêu rụi nhiều vật dụng trong kho và lan sang tiệm sửa xe bên cạnh.

Người dân địa phương đã sử dụng nước và các dụng cụ thô sơ hỗ trợ dập lửa, tuy nhiên ngọn lửa bùng phát mạnh, cột khói đen dày đặc khiến việc chữa cháy không đạt hiệu quả. Lo ngại đám cháy lan rộng, các hộ dân liền kề khẩn trương di chuyển tài sản ra khỏi nhà.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an tỉnh Tây Ninh đã điều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng tại chỗ tiến hành dập lửa. Lực lượng chức năng triển khai nhiều mũi phun nước nhằm ngăn cháy lan, tập trung khống chế các điểm cháy lớn.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục xử lý hiện trường.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê làm rõ./.

