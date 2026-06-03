Hỗ trợ 3 mẹ con đi bộ "xuyên Việt" giữa trời nắng gắt trở về nhà

Chiều 3/6, Ủy ban Nhân dân xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đã cùng với các lực lượng chức năng, đoàn thể và người dân vận động, hỗ trợ 3 mẹ con đi bộ từ Hải Phòng vào phía Nam giữa trời nắng gắt lên xe trở về nhà.

Cụ thể, sáng 3/6, Công an xã Sen Ngư cùng người dân phát hiện một người mẹ bế theo 2 trẻ nhỏ đi bộ trên Quốc lộ 1A qua địa bàn xã.

Sau khi hỗ trợ chăm sóc, lực lượng chức năng và người dân đã vận động người mẹ đưa các con trở về quê. Đồng thời, Công an xã Sen Ngư hỗ trợ 3 triệu đồng tiền mặt, người dân hỗ trợ thêm 2 triệu đồng.

Sau khi người mẹ đồng ý, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã thuê xe giúp 3 mẹ con trở về quê ở thành phố Hải Phòng vào lúc hơn 12 giờ cùng ngày.

Ngày 2/6, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã có công văn số 3231/SYT-BTXHTE “về việc theo dõi, giám sát, hỗ trợ trẻ em có nguy cơ” gửi ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn về việc trước đó đã tiếp nhận được thông tin từ Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và các kênh thông tin khác về việc một người mẹ dẫn theo 1 trẻ khoảng 6 tháng tuổi và 1 trẻ khoảng 3 tuổi đi bộ từ Hải Phòng vào, dự kiến đi bộ tới An Giang.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, người mẹ cùng hai con đang di chuyển dọc Quốc lộ 1A, qua các xã, phường thuộc tỉnh Quảng Trị thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng.

Để đảm bảo an toàn, lợi ích hợp pháp của trẻ, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường chỉ đạo phòng văn hóa-xã hội, trạm y tế, Công an xã thực hiện việc theo dõi, giám sát hành trình di chuyển của người mẹ và các cháu khi đi qua địa bàn quản lý; kịp thời tiếp cận, hỗ trợ các dịch vụ thiết yếu (bố trí chỗ nghỉ, các nhu yếu phẩm, thực phẩm...) đảm bảo trẻ được an toàn, được chăm sóc. Trong trường hợp trẻ có biểu hiện liên quan đến sức khỏe cần đưa vào các cơ sở y tế gần nhất để hỗ trợ y tế…/.

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