Cần Thơ: Sẽ khởi công 324 căn nhà ở xã hội trong quý 4 năm 2025

Ngày 13/10, tại cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, đã chỉ đạo các sở, ngành và nhà đầu tư tập trung mọi nguồn lực, tháo gỡ triệt để các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu 1.397 căn nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2025.

Thành phố dự kiến hoàn thành 1.073 căn trong năm nay và sẽ khởi công 324 căn còn lại trong quý 4 để bàn giao vào quý 2 năm 2026, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng) cho biết, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, mục tiêu phát triển nhà ở xã hội của thành phố Cần Thơ (mới) đến năm 2030 là 16.900 căn.

Lũy kế giai đoạn 2021-2024, toàn thành phố đã hoàn thành 2.252 căn. Riêng trong năm 2025, với chỉ tiêu được giao là 1.397 căn, thành phố đang có 7 dự án được triển khai. Đến hết ngày 5/10, các dự án này dự kiến hoàn thành 1.073 căn, đạt khoảng 77% kế hoạch.

Thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Phần còn lại gồm 324 căn hộ, thành phố sẽ đôn đốc các chủ đầu tư khởi công trong quý 4 năm 2025 và phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý 2 năm 2026. Dù bàn giao sau năm 2025, số căn hộ này vẫn được tính vào kết quả thực hiện chỉ tiêu của năm.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Điển hình như dự án Chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan 5C (1.036 căn) của Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Địa ốc Hồng Loan vẫn chưa được giao đất tại phần diện tích sẽ đầu tư 420 căn nhà ở xã hội.

Dự án Khu nhà ở xã hội phường Đại Thành do Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng làm chủ đầu tư cũng chưa được giao đất ở, mà mới chỉ được giao đất để làm hạ tầng kỹ thuật.

Tại cuộc họp, ông Tống Văn Thủy, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Aranya Việt Nam, chủ đầu tư dự án nhà ở thuộc Khu thiết chế công đoàn tại phường Sóc Trăng với số lượng 1.200 căn, cũng nêu ra nhiều vướng mắc. Cụ thể, dự án cần nguồn điện 400 kVA để thi công nhưng hiện chỉ có nguồn 100 kVA và đang cần thành phố hỗ trợ đấu nối.

Ngoài ra, có sự chênh lệch giữa diện tích được duyệt trong chủ trương đầu tư (3,5 ha) và diện tích giao đất thực tế (2,86 ha), gây khó khăn trong việc xác định chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng.

Nhà đầu tư cũng đề xuất hợp khối hai tòa nhà trong thiết kế để đảm bảo hiệu quả và phù hợp tiêu chuẩn, đồng thời kiến nghị thành phố hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và kết nối với các doanh nghiệp để quảng bá cho dự án…

Làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến dự án Khu nhà ở tại Khu thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp An Nghiệp do Công ty cổ phần Aranya Việt Nam làm chủ đầu tư, ông Huỳnh Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, dự án này được lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu.

Do đó, về nguyên tắc, nhà đầu tư phải thực hiện đúng theo hồ sơ thiết kế đã được duyệt, bao gồm cả kiến trúc hợp khối của các tòa nhà. Về các vướng mắc liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư, ông Sáu cho biết đầu mối xử lý là Sở Tài chính và đề nghị chủ đầu tư gửi văn bản trực tiếp đến Sở Tài chính để được xem xét, tháo gỡ.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện sự quan tâm của Chính phủ đến người lao động và các đối tượng thu nhập thấp.

Ông cho biết, Chính phủ đã ban hành các nghị định, nghị quyết đột phá nhằm tháo gỡ các rào cản về thủ tục, rút ngắn thời gian mời gọi đầu tư xuống còn không quá 30 ngày và cho phép ưu tiên nhà đầu tư nộp hồ sơ trước mà không cần qua đấu thầu nếu đủ năng lực, nhằm "tăng tốc" thực hiện đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Xây dựng phải đóng vai trò là cơ quan chủ trì, đầu mối tiếp nhận tất cả các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, chủ động mời các sở, ngành liên quan để họp bàn, tìm giải pháp và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết kịp thời, tránh tình trạng yêu cầu doanh nghiệp phải gửi văn bản đến nhiều nơi gây mất thời gian.

Đối với từng dự án cụ thể, ông Nguyễn Văn Hòa đã có chỉ đạo trực tiếp. Với vướng mắc của Công ty Hồng Loan, ông yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa.

Về kiến nghị của Công ty Nam Long liên quan đến diện tích sàn nhà ở thương mại, Sở Xây dựng được giao chủ trì, cùng các sở, ngành liên quan rà soát lại quy định và các nghị định mới để đề xuất phương án giải quyết.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng thông tin thêm về chỉ tiêu cho năm 2026. Ngoài kế hoạch 1.897 căn theo nghị quyết cũ, Cần Thơ được giao thêm 1.000 căn theo nghị định mới, nâng tổng số chỉ tiêu của năm 2026 lên 2.897 căn.

Cộng với 324 căn của năm 2025 chuyển sang, nhiệm vụ của năm 2026 là vô cùng nặng nề, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị, rà soát quy hoạch ngay từ bây giờ.

Về nguồn vốn, ông Nguyễn Văn Hòa cho biết gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng vẫn còn rất lớn, mới chỉ giải ngân được một phần nhỏ. Ông yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Cần Thơ để hướng dẫn các chủ đầu tư và người dân có nhu cầu tiếp cận nguồn vốn này một cách thuận lợi nhất, đặc biệt khi các quy định mới đã mở rộng đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, bao gồm cả hình thức thuê và thuê mua./.

