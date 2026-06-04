Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam khai mạc phiên trọng thể và bầu Ban chấp hành mới

Sáng ngày làm việc thứ hai (4/6), phiên trọng thể của Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được khai mạc và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Lễ khai mạc Đại hội có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam; phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam và truyền trực tuyến trên các nền tảng số của Công đoàn Việt Nam, Báo Lao Động...

Đại hội cũng sẽ nghe báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động gửi tới Đảng và Nhà nước.

Chiều ngày 4/6, Đại hội bước vào Phiên thứ tư với nội dung đặc biệt quan trọng là công tác nhân sự. Các đại biểu sẽ thảo luận, biểu quyết danh sách và tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2030. Ngay cuối giờ chiều, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành khóa mới sẽ được triệu tập.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tham dự Đại hội có 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Đây là những cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực, địa phương, đơn vị trong cả nước.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026-2031; sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIV để lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới./.

Đại hội XIV Công đoàn: Đổi mới tư duy, hoạt động tiếp tục hướng mạnh về cơ sở Trong nhiệm kỳ 2026-2031, hoạt động công đoàn sẽ tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo, tinh thần cống hiến của lực lượng lao động.