Bắc Ninh dự kiến giảm gần 52% thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu quá trình sắp xếp phải tôn trọng các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, giữ gìn các địa danh có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng dân cư; rà soát kỹ các phương án đặt tên thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, bảo đảm giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương và tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Theo phương án sắp xếp các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh dự kiến sau sắp xếp, toàn tỉnh có 1.374 thôn, tổ dân phố; giảm 1.484 thôn, tổ dân phố (giảm 51,92%).

Trên địa bàn tỉnh hiện có tổng số 2.858 thôn, tổ dân phố, trong đó có 1.921 thôn, 937 tổ dân phố; có 713 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt khó khăn. Trong số 2.858 thôn, tổ dân phố, có 1.999 thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chuẩn, có 859 thôn, tổ dân phố bảo đảm tiêu chuẩn quy mô số hộ gia đình theo quy định.

Phương án sắp xếp cụ thể như sau: Toàn tỉnh giữ nguyên 450 thôn, tổ dân phố không sắp xếp. Trong đó, 416 thôn bảo đảm đủ quy mô số hộ gia đình theo Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Công văn số 443/UBND-NC của Ủy ban Nhân dân tỉnh; 34 thôn, tổ dân phố tuy chưa đủ quy mô số hộ gia đình nhưng không thể sắp xếp do là thôn đặc biệt khó khăn, có đồng bào dân tộc sinh sống, có địa hình chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, dân cư sinh sống phân tán theo các chòm xóm, có vị trí biệt lập với các thôn liền kề...

Tỉnh sắp xếp 2.408 thôn, tổ dân phố để thành lập 924 thôn, tổ dân phố; giảm 1.484 thôn, tổ dân phố.

Cùng với phương án sắp xếp các thôn, tổ dân phố, tỉnh Bắc Ninh cũng xây dựng phương án sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Theo đó, đối với 450 thôn, tổ dân phố giữ nguyên tổ chức bộ máy tiếp tục hoạt động. Đối với 924 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp thực hiện chỉ định bộ máy lâm thời để hoạt động, sau 6 tháng tiến hành quy trình bầu trưởng thôn, tổ dân phố theo quy định hiện hành.

Đồng thời, đề xuất giải quyết chế độ chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/6/2025 về Quy định về tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở 1.484 thôn, tổ dân phố.

Tại phiên họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tháng 5/2026 ngày 3/6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn thống nhất phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố; đồng thời yêu cầu việc sắp xếp phải bảo đảm đúng quy định, tiến độ và quy mô theo yêu cầu của Trung ương.

Quá trình sắp xếp phải tôn trọng các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, giữ gìn các địa danh có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng dân cư.

Những tên gọi gắn với lịch sử, văn hóa lâu đời của địa phương cần được nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quyết định thay đổi./.

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