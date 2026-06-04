Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện bàn giao, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sỹ

Lấy mẫu hài cốt liệt sỹ đúng quy trình, kỹ thuật, không để sai sót, nhầm lẫn, tạo thuận lợi trong quản lý, lưu trữ, bảo quản bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ. Đây là yêu cầu của Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai trong thực hiện kế hoạch về việc tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ đối với những mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai yêu cầu, các đơn vị, địa phương liên quan làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, giao nhiệm vụ cụ thể; phân cấp, phân quyền thực hiện “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền); giữ vững an ninh, ổn định chính trị ở cơ sở, bảo đảm trang nghiêm, an toàn tuyệt đối.

Các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quá trình lấy mẫu, bàn giao, bảo quản, giám định mẫu hài cốt liệt sỹ tạo thuận lợi để so sánh, đối khớp, kết luận danh tính hài cốt liệt sỹ, liên thông và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về Người có công.

Ban Chỉ đạo 515 đặt mục tiêu từ tháng 6/2026-7/2027 hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sỹ đối với mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn toàn thành phố (gồm 7.668 mộ tại 12 nghĩa trang và mộ quy tập được - số liệu tính đến ngày 29/5/2026 và còn thay đổi theo tình hình thực tế); từ tháng 7/2027-12/2030 tiếp tục lấy mẫu hài cốt liệt sỹ đối với mộ liệt sỹ có một số thông tin nhưng chưa xác định được danh tính sau khi đã thực hiện xác định danh tính bằng phương pháp thực chứng (khi có hướng dẫn của Ban Chỉ đạo).

Đồng thời, Ban Chỉ đạo số hóa, cập nhật dữ liệu liên quan quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sỹ vào phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sỹ và cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công.

Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai chọn Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Cửu (phường Trảng Dài) - nơi có 104 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin để tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ nhằm rút kinh nghiệm triển khai trên toàn thành phố; đồng thời duy trì và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo; tổ chức sơ, tổng kết công tác tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sỹ và “Chiến dịch 500 ngày đêm” theo qui định.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai là cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo 515 thành phố thành lập Tổ công tác chỉ đạo thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sỹ đối với các mộ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản qui định, hướng dẫn về cơ chế, chính sách và công tác bảo đảm cho việc lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu Ban Chỉ đạo 515 thành phố kế hoạch tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ ở Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Cửu và tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, triển khai lấy mẫu toàn diện trên địa bàn.

Cùng với đó, đơn vị chủ trì, chỉ đạo triển khai công tác lấy mẫu, lưu trữ, bảo quản, vận chuyển và bàn giao mẫu cho đơn vị tiếp nhận để giám định ADN; chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Y tế và đơn vị tiếp nhận mẫu hài cốt liệt sỹ (Bộ Quốc phòng) để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện (trang thiết bị, vật tư, kho lưu trữ, hóa chất...) bảo quản, bàn giao, lưu trữ mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai đề nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sau khi hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Cửu (bắt đầu từ ngày 2/6/2026), tham mưu Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban Chỉ đạo 515 chỉ đạo triển khai đồng loạt thực hiện nhiệm vụ này tại 11 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu trong tháng 12/2026./.

Ứng dụng thành tựu khoa học để xác định danh tính liệt sỹ còn thiếu thông tin Việc tổ chức lấy mẫu, lưu mẫu hài cốt liệt sỹ có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hành cụ thể các bước, công đoạn, quy trình, từ công tác chuẩn bị đến việc khai mở mộ.