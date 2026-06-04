Thi tốt nghiệp THPT: Đắk Lắk hỗ trợ thí sinh vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc

Chỉ còn ít ngày nữa, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra.

Là địa phương có địa bàn rộng, số lượng học sinh vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số đông, ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các địa phương triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ học sinh nhằm bảo đảm mọi thí sinh đều có điều kiện thuận lợi tham gia kỳ thi.

Theo bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, bên cạnh hoàn tất các điều kiện tổ chức kỳ thi, ngành đặc biệt quan tâm đến công tác hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là học sinh ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số; sẵn sàng phương án hỗ trợ điểm thi, thí sinh trong trường hợp thiên tai, nhất là lũ lụt khi tỉnh đã bước vào mùa mưa.

Ngoài tăng cường về chuyên môn, các nhà trường đặc biệt quan tâm công tác tư vấn tâm lý, động viên tinh thần, phối hợp chặt chẽ với gia đình theo dõi quá trình học tập, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Nhiều trường bố trí giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn trực tiếp kèm cặp, hỗ trợ từng nhóm học sinh; tổ chức lớp ôn tập miễn phí, tăng cường học liệu và hướng dẫn tự học cho các em...

Ngay từ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chỉ đạo các nhà trường rà soát, phân loại học sinh, có giải pháp hỗ trợ phù hợp đối với từng đối tượng, nhất là học sinh có nguy cơ không đạt yêu cầu tốt nghiệp. Đối với học sinh có học lực hạn chế, các trường xây dựng kế hoạch phụ đạo riêng, tập trung củng cố kiến thức nền tảng, hệ thống hóa những nội dung cốt lõi, hướng dẫn phương pháp học tập và rèn luyện kỹ năng làm bài. Việc ôn tập được thực hiện theo hướng “học đến đâu chắc đến đó," không tạo áp lực quá lớn nhưng bảo đảm các em nắm được kiến thức cơ bản để tự tin bước vào kỳ thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường học phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách những học sinh cần được hỗ trợ về đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Các xã, phường có điểm thi chủ động bố trí địa điểm lưu trú miễn phí khi cần thiết, đồng thời huy động các tổ chức đoàn thể tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi”. Lực lượng đoàn viên, thanh niên sẽ hỗ trợ đưa đón thí sinh, hướng dẫn di chuyển và kịp thời giúp đỡ trường hợp gặp sự cố trên đường đến điểm thi. Ngành giáo dục cũng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan bảo đảm giao thông thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh dự thi.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, một trong những điểm mới của kỳ thi năm nay là việc thành lập Ban Chỉ đạo tại các xã, phường có điểm thi. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, nhân sự tại các xã, phường có sự thay đổi, do đó, ngành Giáo dục xây dựng kế hoạch tập huấn về quy chế, nghiệp vụ và quy trình tổ chức thi cho toàn bộ lực lượng tham gia công tác thi.

Nhằm bảo đảm tính công bằng, minh bạch của kỳ thi, ngành giáo dục tiếp tục tăng cường các giải pháp phòng, chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Tại các điểm thi có nguy cơ cao sẽ được trang bị thiết bị kiểm tra an ninh cầm tay, đồng thời, phối hợp lực lượng công an triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn. Công tác tuyên truyền về quy chế thi, đặc biệt là các quy định liên quan đến bảo mật đề thi và xử lý vi phạm cũng được đẩy mạnh tới học sinh, cán bộ làm công tác coi thi, bà Lê Thị Thanh Xuân thông tin.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, đến thời điểm này, các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và phương án phối hợp giữa các ngành, địa phương cơ bản hoàn tất. Toàn tỉnh Đắk Lắk có 1 Hội đồng thi với 64 điểm thi chính thức và 55 điểm thi dự phòng. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là khoảng 35.500 em, trong đó, có gần 34.000 học sinh lớp 12 và hơn 1.600 thí sinh tự do. Tỉnh bố trí khoảng 1.500 phòng thi chính thức, 40 phòng chờ./.

Thi tốt nghiệp THPT: Siết chặt phòng chống gian lận công nghệ cao Chỉ còn hơn một tuần nữa sẽ diễn ra Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, siết chặt phòng chống công nghệ cao là một trong những điểm được đặc biệt chú trọng trong công tác tổ chức thi.