Liên tiếp xảy ra các vụ cháy nhà xưởng, cơ sở sản xuất vào đầu mùa mưa

Dù Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ đã bước vào mùa mưa từ cuối tháng 5/2026, nhiều vụ cháy nhà xưởng, cơ sở sản xuất chứa vật liệu dễ cháy vẫn liên tiếp xảy ra trên địa bàn trong những ngày đầu tháng 6, gây thiệt hại lớn về tài sản và tiềm ẩn nguy cơ cháy lan khu dân cư.

Ngày 4/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một công ty chuyên sản xuất sơn trên đường An Phú 18 (phường An Phú).

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy bùng phát vào sáng 4/6 tại khu vực nhà xưởng của công ty sản xuất sơn. Ngọn lửa nhanh chóng bốc cao, khói đen bao trùm khu vực khiến nhiều công nhân và người dân xung quanh hoảng hốt.

Phát hiện cháy, các công nhân cùng người dân đã sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa; đồng thời di chuyển tài sản ra ngoài nhằm hạn chế thiệt hại. Tuy nhiên, do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Sau gần một giờ nỗ lực, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản, vật dụng bên trong nhà xưởng bị thiêu rụi. Nguyên nhân và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Trước đó chiều 2/6, một vụ cháy lớn cũng xảy ra tại xưởng mút xốp trong hẻm trên đường Hương Lộ 2 (phường Bình Trị Đông). Theo UBND phường Bình Trị Đông, khoảng 16 giờ ngày 2/6, địa phương nhận tin báo cháy tại hộ kinh doanh ở địa chỉ số 971 Hương Lộ 2 (khu phố 43).

Lực lượng chức năng đã huy động hơn 90 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng an ninh cơ sở, dân quân tham gia phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và tạo điều kiện cho xe chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Đến khoảng 16 giờ 10 phút, các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 9, 13 và 20 đã điều động 15 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường. Đến 18 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Cơ quan chức năng xác định, cơ sở xảy ra hỏa hoạn là nhà xưởng có kết cấu tường gạch, khung kèo sắt, mái tôn với diện tích khoảng 680m2; trong đó diện tích cháy khoảng 370m2. Sức nóng từ đám cháy còn làm ảnh hưởng đến khu nhà trọ liền kề, khiến 4 phòng trọ bị cháy, hư hỏng một số vật dụng sinh hoạt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chữa cháy đã bảo vệ an toàn khoảng 310m2 diện tích còn lại của nhà xưởng; đồng thời ngăn chặn cháy lan sang các phòng trọ và nhà dân xung quanh.

Theo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, dù đã bước vào mùa mưa nhưng nguy cơ cháy nổ tại các nhà xưởng, cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa vẫn ở mức cao do thời tiết còn xuất hiện các đợt nắng nóng xen kẽ, cùng với việc nhiều cơ sở tập kết vật liệu dễ cháy (như hóa chất, sơn, mút xốp, nhựa và vải).

Lực lượng chức năng khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ, sắp xếp hàng hóa bảo đảm khoảng cách an toàn và xây dựng phương án thoát nạn, xử lý sự cố khi xảy ra cháy.

Nguyên nhân cả hai vụ cháy đang được Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra, làm rõ./.

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