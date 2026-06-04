Ra mắt Cổng khảo sát độc lập đánh giá 50 dịch vụ công tại Hà Nội

Ngày 4/6, tại Trung tâm Hành chính công thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội (HIHUB) phối hợp với Trung tâm Hành chính công thành phố Hà Nội, Viện Sáng kiến Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và ShopeeFood Việt Nam tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), đồng thời ra mắt Cổng khảo sát độc lập HIHUB nhằm lấy ý kiến đánh giá của người dân đối với 50 nhóm dịch vụ công trên địa bàn Thủ đô.

Theo Ban Tổ chức, chương trình được triển khai trên cơ sở Biên bản ghi nhớ ký ngày 12/5/2026 giữa Văn phòng Trung ương Đảng và Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội (HIHUB), với mục tiêu rà soát, đánh giá độc lập trải nghiệm thực tế của người dân trong quá trình sử dụng dịch vụ công.

Chiến dịch khảo sát dự kiến được triển khai từ đầu tháng 6/2026 trên phạm vi toàn thành phố Hà Nội, tập trung vào 50 dịch vụ công thiết yếu.

Thông qua Cổng khảo sát độc lập HIHUB, người dân có thể trực tiếp chia sẻ trải nghiệm, đánh giá chất lượng phục vụ và phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Điểm đáng chú ý của mô hình khảo sát lần này là chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu đo lường mức độ hài lòng sang đánh giá toàn bộ trải nghiệm của người dân trong quá trình sử dụng dịch vụ công. Nội dung khảo sát bao quát từ giai đoạn tìm hiểu thủ tục, nộp hồ sơ, quá trình xử lý đến khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh hình thức khảo sát trực tiếp trên Cổng Dịch vụ công và tại Trung tâm Hành chính công, mô hình mới ứng dụng công nghệ khảo sát độc lập với cơ chế mã hóa và bảo mật thông tin người dùng.

Hệ thống được thiết kế tự động gửi đường dẫn khảo sát qua Zalo OA, tin nhắn SMS, thư điện tử hoặc ứng dụng iHanoi khoảng 2 giờ sau khi người dân hoàn tất thủ tục hành chính. Việc đánh giá được thực hiện khi công dân đã rời khỏi khu vực giao dịch trực tiếp, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc phản hồi ý kiến.

Một điểm mới khác là kết quả khảo sát không chỉ thu thập từ người dân và doanh nghiệp mà còn kết hợp ý kiến của đội ngũ công chức tuyến đầu - những người trực tiếp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ - cùng dữ liệu hành chính số trên Cổng Dịch vụ công điện tử như tỷ lệ lỗi ở các bước xử lý, thời gian tương tác trên hệ thống và các dữ liệu liên quan khác.

Theo Ban Tổ chức, mô hình khảo sát cũng áp dụng phương pháp lựa chọn mẫu và xử lý dữ liệu theo hướng tăng cường tính đại diện của kết quả khảo sát, hạn chế những yếu tố có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của dữ liệu thu thập.

Tại sự kiện, đại diện Ban Chỉ đạo dự án cho rằng việc lắng nghe ý kiến người dân không chỉ dừng ở hoạt động khảo sát đơn thuần mà cần trở thành một cơ chế phản hồi liên tục, góp phần hỗ trợ cơ quan quản lý nhận diện những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để thúc đẩy cải cách hành chính hiệu quả hơn.

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị đã thực hiện nghi thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. HIHUB phụ trách giải pháp công nghệ và hạ tầng dữ liệu; Trung tâm Hành chính công thành phố Hà Nội phối hợp kết nối hệ thống; PVcomBank và Viện Sáng kiến Việt Nam đồng hành về nguồn lực và phương pháp luận. PVcomBank và ShopeeFood Việt Nam là hai đơn vị đồng hành cùng chiến dịch khảo sát.

Theo Ban Tổ chức, chiến dịch được triển khai với thông điệp “Mở lòng phản hồi - Kiến tạo cải cách,” hướng tới tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình cải cách hành chính công tại Thủ đô./.

Cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số - “bệ phóng” đưa xã, phường bứt phá Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng chuyển đổi số là hai nền tảng cốt lõi, là "bệ phóng" song hành đưa chính quyền cơ sở bứt phá.

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