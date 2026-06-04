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Nguồn cung chip không đủ đáp ứng nhu cầu trong những năm tới

TSMC đang mở rộng hoạt động ra ngoài Đài Loan (Trung Quốc) để tăng công suất, nhưng cũng không đủ để đáp ứng nhu cầu chip khi các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn sẽ chi 725 tỷ USD năm 2026.

Chip bán dẫn trên một bảng mạch điện. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)
Chip bán dẫn trên một bảng mạch điện. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn công nghệ TSMC, ông C.C. Wei, cho biết nguồn cung chip của tập đoàn sẽ không đáp ứng được nhu cầu toàn cầu do trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy trong nhiều năm tới, ngay cả với năng lực sản xuất mới tại Mỹ.

TSMC là một nhân tố thiết yếu trong lĩnh vực AI toàn cầu, khi sản xuất chip tiên tiến cho các tập đoàn như Nvidia Corp. và Advanced Micro Devices Inc.

TSMC đã và đang mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) để tăng công suất, nhưng ngay cả điều đó cũng không đủ để đáp ứng nhu cầu chip khi các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn dự kiến sẽ chi 725 tỷ USD cho AI chỉ trong năm nay.

Giá cổ phiếu của TSMC sụt giảm sau khi công ty Broadcom Inc. đưa ra triển vọng không mấy khả quan. Cổ phiếu này đã tăng hơn 4 lần trong ba năm qua, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Vào tháng 4/2026, TSMC đã nâng dự báo doanh thu cả năm, với mức tăng hơn 30% và cho biết chi tiêu vốn sẽ hướng tới mức cao nhất trong khoảng ước tính hiện tại, lên tới 56 tỷ USD.

TSMC ngày 15/5 cho biết sẽ bán tối đa 152 triệu cổ phiếu của Vanguard International Semiconductor (VIS) thông qua hình thức giao dịch thỏa thuận cho các nhà đầu tư tổ chức tài chính, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại nhà sản xuất chip này.

TSMC cho biết kế hoạch bán cổ phần sẽ khiến tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu tại VIS giảm xuống còn khoảng 19%, từ mức khoảng 27,1%. Hãng cũng khẳng định hiện không có kế hoạch bán thêm cổ phiếu VIS trong tương lai gần.

Theo thị giá hiện tại, 152 triệu cổ phiếu VIS có giá trị khoảng 26,8 tỷ TWD (tương đương 850 triệu USD). TSMC nhấn mạnh thương vụ này sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ chiến lược giữa hai bên, bao gồm hoạt động thuê ngoài sản xuất interposer (một lớp trung gian rất mỏng dùng để kết nối nhiều chip với nhau bên trong một gói chip) và việc cấp phép công nghệ gallium nitride (GaN) cho VIS. Hãng cho biết động thái bán cổ phần nằm trong kế hoạch tập trung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi./.

(TTXVN/Vietnam+)
#nguồn cung chip #chip #AI #công nghệ Trung Quốc
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