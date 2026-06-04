Tín hiệu tích cực về mức độ phóng xạ trong không khí của tỉnh Fukushima

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 3/6, Ban Thư ký Cơ quan Quản lý Hạt nhân Nhật Bản (NRA) cho biết mức độ phóng xạ trong không khí tại khoảng 70% diện tích tỉnh Fukushima đã giảm xuống xấp xỉ mức trung bình của cả nước.



Tính đến tháng 12 năm ngoái, mức độ phóng xạ trong không khí tại các khu vực nói trên của tỉnh Fukushima đã giảm xuống còn 0,1 microsievert mỗi giờ (μSv/giờ) hoặc thấp hơn. Trong khi đó, 92% diện tích của tỉnh ghi nhận mức phóng xạ từ 0,2 μSv/giờ trở xuống.



NRA công bố dữ liệu này nhân kỷ niệm 15 năm kể từ thảm họa tháng 3/2011 tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Tập đoàn Điện lực Tokyo (TEPCO).



Tại tỉnh Fukushima, các khu vực có mức độ phóng xạ vượt quá 3,8 μSv/giờ - ngưỡng để ban hành lệnh sơ tán - có tổng diện tích 608 km2 vào năm 2011 nhưng đã giảm xuống còn 7,4 km² vào năm 2025.



Theo Ban thư ký của NRA, mức độ phóng xạ trong không khí có xu hướng giảm dần theo thời gian. Mức giảm đáng kể được ghi nhận tại các khu đất xây dựng và khu vực nông nghiệp, nhưng ở mức độ vừa phải tại các khu rừng, nơi việc khử nhiễm xạ gặp nhiều khó khăn hơn.



Đến năm 2041, tỷ lệ diện tích tỉnh Fukushima có mức phóng xạ trong không khí ở mức 0,1 μSv/giờ hoặc thấp hơn dự kiến tăng lên khoảng 80%, trong khi tỷ lệ diện tích có mức phóng xạ 0,2 μSv/giờ hoặc thấp hơn được dự báo sẽ đạt khoảng 95%./.

Nhật Bản tiếp tục tháo dỡ nhiên liệu hạt nhân tại Nhà máy Fukushima số 1 TEPCO cho biết các công nhân đã điều khiển từ xa cần cẩu chuyên dụng để đưa các thanh nhiên liệu hạt nhân chưa sử dụng vào thùng chứa kim loại và vận chuyển đến một cơ sở làm mát tiên tiến hơn.

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