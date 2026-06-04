Toyota sẽ trình diễn siêu xe sử dụng động cơ hydro lần đầu tiên trên thế giới

Ngày 3/6, hãng xe ôtô Nhật Bản Toyota Motor cho biết sẽ tiến hành lái thử một nguyên mẫu “siêu xe hiệu suất cao” (hypercar) sử dụng động cơ đốt trong chạy bằng nhiên liệu hydro lỏng tại địa điểm diễn ra cuộc đua sức bền 24 giờ Le Mans (24 Hours of Le Mans) nổi tiếng của Pháp.

Chiếc xe sẽ chạy thử trên đường đua Circuit de la Sarthe dài 13,626 km-đường đua dài thứ 2 thế giới sau Nürburgring của Đức-vào ngày 11 và 13/6, đánh dấu lần đầu tiên trên thế giới có một chiếc siêu xe chạy bằng hydro lỏng được lái thử công khai.

“Hoạt động này hỗ trợ quá trình phát triển liên tục công nghệ và cơ sở hạ tầng hydro của Toyota, cũng như giúp xây dựng các mối quan hệ để mở rộng tiềm năng của hydro thông qua các cuộc thi thể thao tốc độ,” hãng sản xuất ôtô Nhật Bản tuyên bố trong thông báo của mình.

Toyota bắt đầu tham gia các cuộc đua sức bền tại Nhật Bản vào năm 2021 với một mẫu xe ý tưởng sử dụng khí hydro, trước khi chuyển sang sử dụng hydro lỏng vào năm 2023.

Bên ngoài Nhật Bản, công ty đã thực hiện một vòng chạy thử nghiệm với mẫu xe concept Corolla sử dụng động cơ đốt trong hydro tại đường đua Circuit de la Sarthe vào năm 2023 và giới thiệu một nguyên mẫu siêu xe tại đó vào năm ngoái./.

Toyota sẽ cắt giảm sản lượng ở nước ngoài nhiều hơn nữa do xung đột Trung Đông Ngày 25/5, hãng sản xuất ôtô khổng lồ của Nhật Bản đã thông báo với các nhà cung cấp chính rằng họ sẽ điều chỉnh kế hoạch sản xuất, viện dẫn lý do cần phải giải quyết sự sụt giảm nhu cầu ở Trung Đông.