Không có công dân Việt Nam trong vụ hỏa hoạn ở Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ xác nhận không có công dân Việt Nam thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào sáng 3/6 tại khách sạn Flourish Stay ở khu Malviya Nagar, phía Nam thủ đô New Delhi.

Thông tin cập nhật của cảnh sát và truyền thông Ấn Độ cho biết tới nay có ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn, trong đó có 18 người nước ngoài đến từ Bangladesh, Nigeria, Mozambique và Liberia. Ngoài ra, gần 40 người đã được đưa tới các bệnh viện để cấp cứu và điều trị, trong đó nhiều trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.

Giới chức địa phương cho rằng số thương vong cao có thể liên quan đến hàng loạt vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy. Cơ sở lưu trú này được cấp phép hoạt động theo hình thức nhà nghỉ (B&B) với 6 phòng, nhưng thực tế được cho là vận hành khoảng 25 phòng trên nhiều tầng, bao gồm cả tầng hầm.

Tòa nhà cũng không có Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy (NOC). Chủ khách sạn Lavkesh Bajaj đã bị cảnh sát bắt giữ vào tối muộn 3/6, chỉ vài giờ sau khi ngọn lửa thiêu rụi tòa nhà.

Trưởng phòng Cứu hỏa Delhi Abhilash Kumar Malik cho biết thiết kế công trình đã khiến việc thoát hiểm gần như bất khả thi. Các cửa sổ đều bị bịt kín, không có hệ thống thông gió phù hợp, trong khi cổng ra vào tự động bằng cảm biến được cho là đã ngừng hoạt động khi xảy ra hỏa hoạn. Điều này khiến nhiều người mắc kẹt bên trong không thể thoát ra ngoài hoặc tiếp cận không khí trong lành.

Lực lượng cứu hỏa cho biết đám cháy lan rất nhanh. Chỉ khoảng 5 phút sau khi bùng phát, tầng trệt đã bị khói dày đặc bao phủ và ngọn lửa nhanh chóng lan lên các tầng trên. Khi lực lượng cứu hỏa tới hiện trường, toàn bộ tòa nhà đã chìm trong khói lửa.

Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang được điều tra. Một số nhân chứng cho rằng đám cháy có thể bắt nguồn từ khu vực tầng trệt, nơi có nhà hàng hoạt động, trong khi những người khác cho biết đã xảy ra vụ nổ tại một ổ cắm điện trước khi ngọn lửa bùng phát mạnh.

Theo lời kể của nhân chứng, người dân địa phương đã phải dùng búa và đá phá cửa sổ, cổng chính để giải cứu những người bị mắc kẹt. Một số nạn nhân đã nhảy từ các tầng trên xuống sau khi phá vỡ cửa kính. Người dân cũng mang nệm từ các cửa hàng gần đó trải xuống đường để giảm chấn cho những người nhảy khỏi tòa nhà đang bốc cháy.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời tuyên bố trích từ Quỹ Cứu trợ Quốc gia của Thủ tướng (PMNRF) để hỗ trợ khoảng 2.100 USD cho gia đình mỗi một nạn nhân thiệt mạng và khoảng 523 USD cho những người bị thương./.

Ấn Độ: Ít nhất 18 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn ở New Delhi Đám cháy bùng phát tại một tòa nhà ở phía Nam thủ đô New Delhi, làm ít nhất 18 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương; lực lượng cứu hỏa đã giải cứu được 37 người mắc kẹt.

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