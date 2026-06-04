Tây Ninh mong muốn mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại với Ấn Độ

Ngày 4/6, đoàn công tác do ông Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh nhằm trao đổi các giải pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân giữa địa phương với các đối tác Ấn Độ.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh đánh giá cao vai trò của Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh trong việc kết nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với các đối tác Ấn Độ.

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Ấn Độ tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, Tây Ninh mong muốn tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và địa phương của Ấn Độ để mở rộng cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh tặng quà ông Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Hồng Thanh, mặc dù chưa thiết lập quan hệ hợp tác chính thức với các địa phương của Ấn Độ thông qua các thỏa thuận hoặc bản ghi nhớ hợp tác, nhưng Tây Ninh luôn duy trì mối quan hệ tích cực với các cơ quan đại diện ngoại giao của Ấn Độ tại Việt Nam.

Những năm qua, tỉnh đã nhiều lần đón tiếp các Đại sứ, Tổng Lãnh sự Ấn Độ đến thăm, làm việc, tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng có các chuyến công tác, làm việc với doanh nghiệp và đối tác Ấn Độ nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm.

Những năm gần đây, tỉnh tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; năng lượng sạch; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; logistics; thương mại, dịch vụ và du lịch.

Tây Ninh đang triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu trở thành địa phương phát triển năng động của vùng Đông Nam Bộ.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 14 dự án của các nhà đầu tư Ấn Độ với tổng vốn đăng ký khoảng 108 triệu USD. Các dự án tập trung trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và chế biến như may mặc, sản xuất dầu cám, sản xuất đường, sấy và chế biến hạt giống, chế biến nông sản cùng một số ngành sản xuất khác.

Theo lãnh đạo tỉnh, hoạt động của các doanh nghiệp Ấn Độ đã góp phần tạo việc làm cho người lao động, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Tây Ninh với các đối tác Ấn Độ.

Bên cạnh hợp tác đầu tư, Tây Ninh ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Ấn Độ thông qua các chương trình viện trợ phát triển dành cho địa phương. Một số công trình dân sinh được triển khai từ nguồn tài trợ của Chính phủ Ấn Độ đã góp phần cải thiện điều kiện học tập, đi lại và nâng cao đời sống người dân.

Đặc biệt, trong năm 2026, tỉnh Tây Ninh được Đại sứ quán Ấn Độ hỗ trợ thực hiện công trình cầu Kênh Trại Lòn Bắc tại xã Nhơn Ninh từ nguồn vốn Chương trình Dự án tác động nhanh (QIP) của Chính phủ Ấn Độ. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực đối với người dân địa phương, đồng thời là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác hiệu quả giữa hai bên.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đề nghị Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và nhà đầu tư Ấn Độ đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại địa phương.

Tây Ninh ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao; công nghiệp chế biến, chế tạo; phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp; logistics, kho bãi, trung tâm phân phối và cảng cạn; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chế biến nông sản; năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; thương mại, dịch vụ, du lịch chất lượng cao; giáo dục, y tế, đào tạo nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo.

Tỉnh cũng mong muốn phía Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ quảng bá các chương trình học bổng, đào tạo ngắn hạn, chương trình hợp tác kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực; đồng thời giới thiệu các địa phương, hiệp hội doanh nghiệp và nhà đầu tư Ấn Độ có nhu cầu hợp tác quốc tế để Tây Ninh tăng cường kết nối, tìm hiểu cơ hội hợp tác trong tương lai.

Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh Vipra Pandey đánh giá Tây Ninh là một trong những địa phương thu hút nguồn vốn đầu tư từ Ấn Độ ở mức cao so với nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Những kết quả hợp tác hiện có là nền tảng thuận lợi để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh trong thời gian tới.

Bên cạnh hợp tác đầu tư, ông Vipra Pandey bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác du lịch giữa hai bên thông qua việc kết nối các doanh nghiệp lữ hành khảo sát, xây dựng các chương trình đưa du khách Ấn Độ đến tham quan, trải nghiệm các điểm đến của tỉnh Tây Ninh.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Ấn Độ, ông Vipra Pandey đề nghị tỉnh Tây Ninh phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga năm 2026, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước./.

Tây Ninh khánh thành nhà máy sản xuất sản phẩm may mặc thông minh Khi đi vào hoạt động ổn định, dự án TENFY Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, xuất khẩu, tăng thu ngân sách, tạo việc làm cho lao động địa phương.