Eurofer: Xuất khẩu thép của Liên minh châu Âu giảm 34% vì thuế quan Mỹ

Theo số liệu từ Hiệp hội Thép châu Âu (Eurofer), ngành thép châu Âu đang chịu sức ép lớn sau khi xuất khẩu thép của Liên minh châu Âu (EU) sang Mỹ giảm 34% do Mỹ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép và nhôm lên 50%.

Trong ba quý kể từ khi mức thuế mới được áp dụng, lượng thép Liên minh châu Âu xuất khẩu sang Mỹ đã giảm xuống còn 1,94 triệu tấn.

Số liệu của Eurofer cho thấy xu hướng suy giảm đã kéo dài trong nhiều năm. Lượng thép Liên minh châu Âu xuất sang Mỹ giảm từ 4,7 triệu tấn năm 2017 xuống 4,1 triệu tấn năm 2024 và còn 3,4 triệu tấn trong năm 2025.

Tổ chức này cũng cho biết tác động của thuế quan không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thép mà còn lan sang các sản phẩm sử dụng kim loại như máy giặt, xe máy, tủ lạnh và linh kiện đường sắt, qua đó làm giảm nhu cầu tiêu thụ thép của châu Âu

Trước tình hình này, Eurofer nhấn mạnh Liên minh châu Âu và Mỹ cần thực hiện đầy đủ thỏa thuận thương mại đạt được vào năm ngoái. Theo thỏa thuận, Liên minh châu Âu sẽ dỡ bỏ thuế đối với phần lớn hàng nhập khẩu từ Mỹ, đổi lại Washington áp dụng mức thuế 15% đối với hàng xuất khẩu từ Liên minh châu Âu.

Hai bên cũng dự kiến sẽ tiếp tục thảo luận về hạn ngạch miễn thuế đối với thép và nhôm, đồng thời phối hợp giải quyết tình trạng dư thừa công suất trên toàn cầu.

Tổng giám đốc Axel Eggert của Eurofer cho rằng Mỹ cần thực hiện đúng các cam kết đã đưa ra. Dù Washington gần đây đã giảm thuế đối với một số mặt hàng xuống 15%, nhưng nhiều sản phẩm như tủ lạnh, máy cắt cỏ và linh kiện đường sắt vẫn phải chịu thuế 25%.

Liên minh châu Âu cảnh báo có thể rút lại một số nhượng bộ thương mại nếu mức thuế này không được giảm xuống 15% trước cuối năm./.

Xuất khẩu thép của EU sang Mỹ giảm 30% do thuế quan tăng Hiệp hội Công nghiệp Thép châu Âu nhấn mạnh việc xuất khẩu giảm là minh chứng cho thấy EU-Mỹ cần phải có một thỏa thuận thương mại công bằng, cân bằng và có tính thực thi.

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