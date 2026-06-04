Ba Lan gia hạn vùng đệm an ninh tại biên giới Belarus thêm 90 ngày

Chính phủ Ba Lan ngày 4/6 thông báo quyết định gia hạn 90 ngày vùng cấm dọc biên giới với Belarus nhằm ngăn chặn hoạt động di cư bất hợp pháp, mặc dù số vụ vượt biên trái phép đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ Nội vụ Ba Lan cho biết vùng cấm dọc đoạn biên giới dài khoảng 78 km với Belarus sẽ được duy trì đến ngày 31/8. Đây là lần gia hạn thứ 8 liên tiếp kể từ khi biện pháp này được áp dụng vào tháng 6/2024.

Vùng cấm hạn chế công chúng tiếp cận khu vực biên giới, đồng thời cho phép lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn hoạt động vượt biên trái phép.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ Ba Lan, từ đầu năm đến hết tháng 5, nước này ghi nhận 215 trường hợp vượt biên trái phép từ Belarus, giảm 98% so với hơn 10.600 trường hợp trong cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Ba Lan cho rằng việc giảm số vụ vượt biên không đồng nghĩa với việc cuộc khủng hoảng di cư đã chấm dứt. Cơ quan này nhận định Belarus đã thay đổi phương thức hoạt động, chuyển áp lực di cư sang các tuyến biên giới với Litva và Latvia.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh việc duy trì vùng cấm vẫn có ý nghĩa quan trọng vì phần lớn các vụ vượt biên trái phép trong năm nay đều xảy ra tại các khu vực nằm trong phạm vi hạn chế.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwiński tiếp người đồng cấp Ireland Jim O'Callaghan tại cửa khẩu Kuźnica-Bruzgi ở khu vực biên giới Ba Lan-Belarus để thảo luận về vấn đề an ninh biên giới của Liên minh châu Âu (EU), trước khi Ireland đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU từ tháng 7 tới.

Ba Lan đối mặt với làn sóng người di cư tìm cách vượt biên từ Belarus kể từ cuối năm 2021. Warsaw và Brussels nhiều lần cáo buộc Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sử dụng vấn đề di cư như một công cụ gây sức ép đối với EU, trong khi Belarus bác bỏ các cáo buộc này.

Trong những năm gần đây, Ba Lan đã tăng cường đáng kể các biện pháp bảo vệ biên giới phía Đông, vốn cũng là biên giới ngoài của EU, bao gồm xây dựng hàng rào thép, mở rộng hệ thống giám sát điện tử và siết chặt các quy định về tị nạn.

Theo Bộ trưởng Kierwiński, trong hai năm qua, Ba Lan đã dành gần 3 tỷ zloty (khoảng 707 triệu euro) để tăng cường năng lực bảo vệ biên giới, bao gồm đầu tư cho hạ tầng an ninh và các hệ thống giám sát hiện đại./.

EU chưa nhất trí về thỏa thuận trục xuất người di cư Theo số liệu do Ủy ban châu Âu viện dẫn, tỷ lệ người xin tị nạn bị từ chối thực tế đã rời khỏi EU hiện chỉ dao động quanh mức 20%, thấp hơn con số 25% do Cơ quan Thống kê châu Âu đưa ra gần đây.