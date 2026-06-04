Ukraine và Moldova tiến thêm một bước trong quá trình gia nhập EU

Ngày 3/6, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí đưa Ukraine và Moldova sang giai đoạn tiếp theo trong quá trình gia nhập liên minh này.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh các nhà ngoại giao cho biết Hungary đã phát đi tín hiệu từ bỏ quyền phủ quyết kéo dài đối với Ukraine.

Cộng hòa Cyprus - nước giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, cho biết động thái trên đánh dấu một cột mốc quan trọng trên con đường hội nhập của Ukraine và Moldova vào EU, đồng thời gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết của liên minh.

Trước đó, EU đã chính thức mở các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine vào tháng 6/2024, khởi đầu cho một tiến trình phức tạp thường kéo dài nhiều năm và liên quan đến việc đàm phán về mọi lĩnh vực từ nông nghiệp cho đến pháp luật.

Tuy nhiên, bước đi đó phần lớn chỉ mang tính biểu tượng và việc thực sự bắt đầu tiến trình này đã bị Hungary dưới sự lãnh đạo của cựu Thủ tướng Viktor Orban cản trở.

Sau khi Hungary có Thủ tướng mới, ông Peter Magyar tuyên bố sẵn sàng thúc đẩy tiến trình gia nhập của Ukraine một khi các vấn đề còn tồn đọng giữa hai nước được giải quyết.

Sáng 3/6, Thủ tướng Magyar cho biết Hungary đã đạt được “thỏa thuận lịch sử” về quyền của cộng đồng người Hungary thiểu số tại Ukraine, vấn đề đã khiến quan hệ giữa hai nước láng giềng căng thẳng từ lâu.

Thủ tướng Magyar tuyên bố nếu Ukraine thực hiện các cam kết, Hungary sẽ đồng ý mở đợt đàm phán đầu tiên trong tiến trình gia nhập EU của Ukraine.

Tuy nhiên, tại cuộc họp của các đại sứ EU ở Brussels (Bỉ) vào tối cùng ngày, nhiều nhà ngoại giao cho biết Hungary thực tế đã phát đi tín hiệu rằng nước này sẽ không còn ngăn cản việc mở các đợt đàm phán gia nhập của Ukraine nữa.

Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề mở rộng EU, bà Marta Kos đã hoan nghênh tuyên bố của ông Magyar, cho rằng điều này mở đường cho tiến trình của Ukraine gia nhập EU, cho phép các quốc gia thành viên thúc đẩy việc mở đợt đàm phán đầu tiên với Ukraine và Moldova.

Mặc dù vậy, Thủ tướng Magyar tuyên bố Hungary không ủng hộ việc đẩy nhanh tiến trình trên của Ukraine, đồng thời cho rằng quá trình này cần được thực hiện theo đúng các tiêu chuẩn và quy định của khối.

Trong nhiều năm qua, Hungary đã nhiều lần phản đối hoặc trì hoãn các quyết định của EU liên quan đến Ukraine, với lý do quyền của cộng đồng người Hungary thiểu số tại nước này chưa được bảo đảm đầy đủ. Ukraine nộp đơn xin gia nhập EU vào tháng 2/2022, ngay sau khi xung đột với Nga bùng phát. Tiến trình gia nhập đòi hỏi sự nhất trí của toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU và việc đáp ứng các tiêu chuẩn của khối trong nhiều lĩnh vực.

Các cuộc đàm phán gia nhập EU hiện được chia thành 33 chương, được nhóm thành nhiều đợt đàm phán về các chủ đề khác nhau. Việc mở đợt đàm phán đầu tiên được coi là bước tiến quan trọng trong tiến trình hội nhập của Ukraine vào EU./.

Thủ tướng Hungary khẳng định Ukraine không thể gia nhập EU Nhà lãnh đạo Hungary khẳng định Ukraine không thể quyết định điều kiện gia nhập EU và cảnh báo việc kết nạp Kiev vào thời điểm này sẽ là “sai lầm lịch sử,” giữa lúc nội bộ khối còn nhiều chia rẽ.